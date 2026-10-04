Assunta Scutto in campo per difendere il titolo ai Mondiali di Judo 2026

Assunta Scutto e Andrea Carlino in campo ai Mondiali di Judo 2026 a Baku, Azerbaijan.

Assunta Scutto e Andrea Carlino sono al centro dell’attenzione dei Mondiali di Judo 2026, in programma a Baku in Azerbaijan. La campionessa azzurra, chiamata a difendere il titolo conquistato a Budapest nel 2025, affronta subito Xinran Hui, numero uno del ranking mondiale, nella pool A. L’italiana, classificata diciottesima, dovrà dimostrare di poter competere con la cinese, leader con 4.995 punti. Nel frattempo, Andrea Carlino, in -60 kg, inizia il suo percorso contro il marocchino Ahmed Alaoui Cherifi, vicino nella classifica mondiale con 1.268 punti per l’azzurro e 1.283 per il suo avversario.

Un percorso impegnativo per Scutto

Il tabellone della pool A presenta una serie di nomi di alto livello, tra cui Eva Perez Soler, Anudari Jamsran e Clarice Ribeiro, che renderanno il cammino di Scutto estremamente difficile. Il ranking suggerisce un confronto aperto, che potrebbe offrire all’azzurra la possibilità di guadagnare fiducia. Dopo il match contro Hui, Scutto potrebbe affrontare la vincitrice del confronto tra Abiba Abuzhakynova e Merve Azak, entrambe in forte posizione. La vittoria iniziale sarà cruciale per costruire un percorso solido e raggiungere le semifinali.

Pubblicità

Il successo di Scutto potrebbe aprire la strada a un percorso di grande impatto.

Nella stessa pool A, si trovano anche nomi di alto livello come Wakana Koga, Mary Dee Vargas Ley e Amber Gersjes, che si contendono posizioni di rilievo. Chi emergerà da questa parte del tabellone potrebbe affrontare in semifinale la vincitrice della pool di Scutto. Il tabellone dei -48 kg propone numerose pretendenti alle medaglie, con Wenna Zhuang e Shirine Boukli tra i principali candidati.

Carlino in una pool competitiva

Andrea Carlino, in -60 kg, dovrà fare i conti con un avversario di alto livello, Ahmed Alaoui Cherifi, che si colloca al trentaseiesimo posto del ranking mondiale. Il match tra i due è un’occasione per l’azzurro per dimostrare la sua capacità di competere a livello internazionale. Dopo il primo incontro, Carlino potrebbe trovarsi a dover affrontare Luis Barroso Lopez o Csanad Feczko, entrambi in posizioni di testa. La concentrazione e la gestione del match saranno chiavi per il proseguo del torneo.

Il primo incontro di Carlino sarà un test cruciale per il suo percorso.

La prima giornata dei Mondiali di Judo 2026 si apre alle 9.30 con le eliminatorie, mentre il final block è in programma alle 16.00. Il tabellone presenta numerose sfide interessanti, con nomi di alto livello in ogni pool. Tra i protagonisti, spiccano anche Sabina Giliazova, Wakana Koga e Mary Dee Vargas Ley, che si contendono posizioni di rilievo. Il successo di Scutto e Carlino potrebbe fare la differenza per l’Italia in una competizione che vede la partecipazione di atleti di alto livello da tutto il mondo.