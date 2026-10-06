Gabriel Jesus sorpreso dal talento di Brian Fariñas nel Barça

Gabriel Jesus, nuovo acquisto del Barça, ha espresso durante un allenamento la sua ammirazione per Brian Fariñas, il giovane talento che lo ha sorpreso più di tutti. Il brasiliano, in vista della sua prima esperienza in Catalogna, ha parlato del gruppo di lavoro e delle sue prime settimane al club. “Tutti i giocatori sono incredibili e il corpo tecnico è molto bravo”, ha detto, aggiungendo che si sente “molto bene” e “è un grande club”.

Un talento poco conosciuto

Brian Fariñas, pur essendo un nome poco noto al di fuori del club, ha suscitato l’interesse di Gabriel Jesus. “Me ha sorpreso Brian Fariñas. Obviamente anche Lamine, Xavi, Gavi e Pedri sono incredibili, ma a Brian non lo conosce molto la gente”, ha spiegato il brasiliano. Ha una enorme qualità e un enorme futuro, ha aggiunto, sottolineando il potenziale del ragazzo. Dopo un lungo periodo di riposo, il Barça ha ripreso l’attività con un allenamento intenso. “Hoy ha sido un día intenso. Hemos tenido un parón largo: entrenamos la primera semana, luego nueve días libres pero en los que tuvimos una rutina y ahora de vuelta”, ha descritto Gabriel Jesus. L’attaccante ha anche parlato del suo ruolo nel team: “De momento estoy jugando de ‘9’, pero de momento”.

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Un gruppo di lavoro in crescita

Il brasiliano ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo al club: “Estoy muy feliz de estar aquí y espero seguir escribiendo mi historia juntos”. Inoltre, ha menzionato alcuni dei suoi compagni di squadra, come Joao, con cui ha una grande relazione. Tengo una gran relación con todos, pero diría Joao, hablo mucho con él, ha detto, mostrando la sua integrazione nel gruppo.

Nonostante l’entusiasmo, Gabriel Jesus ha anche parlato del futuro del club: “Yo elegiría el Clásico”. Inoltre, ha ricordato il suo idolo da bambino, Ronaldinho, e ha espresso la sua ammirazione per alcuni compagni di squadra, come Cancelo, che considera il giocatore più divertente. “Tengo buena relación con él”, ha detto, sottolineando la sua positiva relazione con i compagni. Con l’arrivo di nuovi giocatori come De Jong, il Barça si prepara a nuovi progetti. Gabriel Jesus, con la sua versatilità e mentalità vincente, sembra pronto a contribuire al successo del club. “Mi versatilidad y mentalidad ganadora”, ha concluso, mostrando la sua fiducia nel team.

Il brasiliano ha anche parlato del suo primo esordio in un grande stadio: “Yo nunca había jugado en el Spotify Camp Nou y fue increíble”. Inoltre, ha espresso la sua soddisfazione per la sua adattazione al club: “Me encuentro muy bien”. Con la sua versatilità e la sua mentalità vincente, Gabriel Jesus sembra pronto a fare la sua parte nel gruppo. Il suo entusiasmo e la sua ammirazione per i compagni di squadra, come Brian Fariñas, indicano un clima positivo all’interno del Barça.