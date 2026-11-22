L’Ostiamare ha superato un passaggio cruciale nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio Anco Marzio. La conferenza dei servizi si è conclusa positivamente, aprendo la strada alla fase successiva dell’iter per la riqualificazione dell’impianto di Ostia. L’obiettivo è portare il progetto a un cantiere entro l’estate, consegnando a Ostia uno stadio moderno e in grado di supportare le ambizioni future del club. L’investimento complessivo supera i 15 milioni di euro, un progetto ambizioso che va oltre la semplice costruzione di un impianto sportivo, ma rappresenta un rilancio profondo della realtà locale.

Un progetto che unisce sport e territorio

Il nuovo Anco Marzio rappresenta uno dei tasselli centrali del percorso di crescita dell’Ostiamare e del progetto Radici, il legame tra la società, Ostia e il territorio. L’obiettivo è trasformare il progetto in un cantiere entro l’inizio dell’estate, dando concretezza a un sogno che ha visto la collaborazione tra l’Amministazione e figure chiave come Daniele De Rossi, che ha investito dove è cresciuto. La collaborazione con l’Amministazione ha permesso di sostenere il progetto con efficienza e concretezza, un modello di gestione che ha già dato frutti con l’adeguamento in tempi record dello stadio Pasquale Giannattasio alla Serie C.

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La conferenza dei servizi ha aperto la strada alla fase successiva del progetto, con l’obiettivo di proseguire verso la realizzazione del nuovo impianto. Adesso, entro la fine dell’anno o i primi giorni di gennaio, si procederà con la delibera di pubblica utilità, passaggio decisivo per proseguire. Il cronoprogramma prevede poi la presentazione del progetto definitivo, già pronto da parte dell’Ostiamare.

Un modello di gestione e di collaborazione

Un modello di gestione non solo grazie a Daniele De Rossi, che va ringraziato per aver investito dove è cresciuto, ma anche per la collaborazione con l’Amministazione, che ha deciso di sostenere con efficienza e concretezza il progetto. L’investimento complessivo supera i 15 milioni di euro, un progetto ambizioso che va oltre la semplice costruzione di un impianto sportivo, ma rappresenta un rilancio profondo della realtà locale. Il nuovo stadio Anco Marzio è un simbolo di rinascita per Ostia, come ha sottolineato l’assessore Alessando Onorato sui social: “Due anni fa l’Ostiamare ha rischiato di sparire e la struttura comunale di chiudere, oggi invece è un vanto per Roma e l’Italia”. L’Ostiamare, con il nuovo stadio, si pone come un esempio di come un club può diventare un punto di riferimento per la comunità, non solo sul campo, ma anche nella gestione e nella collaborazione con le istituzioni locali.