Pedro Martínez, tennista spagnolo, ha percorso 846 chilometri in auto per raggiungere la squadra in tempo per la Copa Davis. Il valenciano, che ha vinto il doppio a Metz, ha scelto di viaggiare in auto per essere presente al campo d’azione a Bolonia. L’evento si svolgerà con la presentazione ufficiale della fase finale nel pomeriggio. Martínez, 29 anni, è uno dei cinque convocati da parte della Spagna per la fase finale, che si terrà dal 24 al 29 novembre. Il tennista, che ha dovuto rinunciare ai singoli a Metz a causa di un problema digestivo, ha continuato a giocare in doppio con Iñigo Cervantes per prendere esperienza. Il suo impegno lo ha portato a vincere il titolo e a raggiungere la squadra in tempo per la competizione.

Un impegno totale per la squadra

Il tennista spagnolo ha sempre dimostrato un forte impegno per la Copa Davis. Con il ranking ATP al 120° posto, Martínez è diventato un giocatore fisso nelle ultime convocazioni del capitano David Ferrer. Ha partecipato a 10 eliminatorie, con un bilancio di due vittorie e una sconfitta in singolo, e otto vittorie per due sconfitte in doppio. Il suo impegno lo ha portato a vincere il doppio a Metz e a raggiungere la squadra in tempo per la fase finale. La squadra si è concentrata ieri al Royal Carlton di Bolonia, con Rafa Jódar, Dani Mérida e Marcel Granollers. Martínez, però, non è ancora arrivato, poiché ha iniziato il viaggio in auto nel pomeriggio del sabato.

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La squadra si prepara per la fase finale

La selezione spagnola si prepara per la fase finale della Copa Davis, che si terrà a Bolonia dal 24 al 29 novembre. La squadra si è concentrata ieri al Royal Carlton, con i giocatori più importanti del team. Tra i giocatori mancanti c’è Carlos Alcaraz, finalista delle ATP Finals di Torino, e Pedro Martínez. Il tennista valenciano ha percorso 846 chilometri in auto per raggiungere la squadra in tempo per la competizione. Il suo impegno lo ha portato a vincere il doppio a Metz e a continuare a giocare in doppio con Iñigo Cervantes per prendere esperienza. La sua determinazione lo ha portato a raggiungere la squadra in tempo per la fase finale.

La Copa Davis è un evento importante per la squadra spagnola, e Pedro Martínez ha dimostrato il suo impegno totale. Il tennista, che ha vinto il doppio a Metz, ha scelto di viaggiare in auto per raggiungere la squadra in tempo per la competizione. La sua determinazione lo ha portato a vincere il doppio e a continuare a giocare in doppio con Iñigo Cervantes per prendere esperienza. La sua partecipazione alla fase finale è un segno del suo impegno per la squadra e per la Coppa Davis.

La squadra spagnola si prepara per la fase finale della Copa Davis, che si terrà a Bolonia dal 24 al 29 novembre. La squadra si è concentrata ieri al Royal Carlton, con i giocatori più importanti del team. Tra i giocatori mancanti c’è Carlos Alcaraz, finalista delle ATP Finals di Torino, e Pedro Martínez. Il tennista valenciano ha percorso 846 chilometri in auto per raggiungere la squadra in tempo per la competizione. Il suo impegno lo ha portato a vincere il doppio a Metz e a continuare a giocare in doppio con Iñigo Cervantes per prendere esperienza. La sua determinazione lo ha portato a raggiungere la squadra in tempo per la fase finale.

La Copa Davis è un evento importante per la squadra spagnola, e Pedro Martínez ha dimostrato il suo impegno totale. Il tennista, che ha vinto il doppio a Metz, ha scelto di viaggiare in auto per raggiungere la squadra in tempo per la competizione. La sua determinazione lo ha portato a vincere il doppio e a continuare a giocare in doppio con Iñigo Cervantes per prendere esperienza. La sua partecipazione alla fase finale è un segno del suo impegno per la squadra e per la Coppa Davis.