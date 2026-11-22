L’Italia si prepara alla Coppa Davis 2026, con sfide e favori in campo. Sfida tra Germania e Spagna.

L’Italia si appresta a disputare la Coppa Davis 2026, un torneo che potrebbe segnare un momento storico per la nazione. Capitanata da Filippo Volandri, la squadra si presenta tra le favorite, ma non la principale, vista la presenza di Alexander Zverev per la Germania e di Carlos Alcaraz per la Spagna, due giocatori che nel format attuale pesano molto e potrebbero portare le loro squadre avanti 1-0. L’Italia, però, non dovrà preoccuparsi di Zverev o Alcaraz fin dalla finale, visto che è stata inserita nella parte alta del tabellone, mentre sia la Germania che la Spagna si trovano in posizioni inferiori. L’inizio per gli azzurri dovrebbe essere decisamente morbido, con l’avversaria che sarà la sorprendente Corea del Sud, che ha già fatto un’impresa straordinaria per arrivare a Bologna. Il miglior singolarista coreano, Soonwoo Kwon, è numero 160 del mondo e non può creare problemi a qualsiasi giocatore scelto da Volandri.

La sfida con la Corea del Sud

La prima partita dell’Italia sarà contro la Corea del Sud, una squadra che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. Il miglior singolarista coreano, Soonwoo Kwon, è un giocatore di alto livello, ma non è in grado di mettere in difficoltà i migliori giocatori del mondo. L’Italia, con la sua solida preparazione e la leadership di Filippo Volandri, dovrà affrontare questa sfida con la massima concentrazione. La squadra azzurra non dovrà preoccuparsi di Zverev o Alcaraz fin dalla finale.

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Nella parte bassa del tabellone, tutto sembra portare ad una semifinale tra Germania e Spagna. I tedeschi nei quarti hanno comunque uno scontro da non sottovalutare contro la Gran Bretagna di Arthur Fery e Cameron Norrie e soprattutto con due doppisti fenomenali come Henry Patten e Neal Skupski. Certo la Germania ha Alexander Zverev e molto dipende da Jan-Lennard Struff, che è apparito comunque in ottima forma nelle ultime settimane. Il doppio composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz è poi decisamente tra i migliori del mondo. Gli spagnoli, invece, non dovrebbero avere troppi problemi all’esordio contro l’Austria. Gli spagnoli presentano una super coppia di singolaristi, composta da Carlos Alcaraz e Rafael Jodar, potendo poi contare anche su un doppista molto esperto come Marcel Granollers.

La semifinale e le sfide future

In semifinale, il livello di difficoltà si alzerà notevolmente, con l’Italia che affronterà la vincente di Cechia-Canada. I cechi partono con i favori del pronostico, nonostante la presenza di Felix Auger-Aliassime, ma poter contare su una coppia di singolaristi come Jiri Lehecka e Jakub Mensik è sicuramente un bel vantaggio. Lehecka ha mostrato di sapere esaltarsi in Davis, come dimostrato nel successo ceco sugli USA. Il Canada, che paga l’assenza di Denis Shapovalov, deve aggrapparsi ad Auger-Aliassime e poi a un’impresa in doppio.

Proprio la presenza di Alcaraz e Jodar rende la Spagna favorita anche successivamente nella semifinale contro la Germania, che ha come obiettivo probabilmente di vincere anche solo un singolare e poi giocarsi tutto al doppio da favoriti. L’Italia guarderà tutto questo dall’altra parte del tabellone, ben sapendo che in finale sia contro la Germania sia contro la Spagna partirà da sfavorita, nonostante una squadra decisamente solida. Servirà un’impresa per centrare un poker storico e dimostrare di essere la nazione numero uno del mondo.

L’Italia sogna di alzare al cielo la sua quinta Coppa Davis, la quarta consecutiva. Sarebbe una straordinaria impresa per la squadra capitanata da Filippo Volandri, che si presenta a Bologna sicuramente tra le favorite, ma forse non la principale, vista comunque la presenza di Alexander Zverev per la Germania e di Carlos Alcaraz per la Spagna, due giocatori che nel format attuale pesano molto e potrebbero portare le loro squadre avanti 1-0. L’Italia, però, non dovrà preoccuparsi di Zverev o Alcaraz fin dalla finale, visto che è stata inserita nella parte alta del tabellone, mentre sia la Germania che la Spagna si trovano in posizioni inferiori.