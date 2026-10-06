Coco Gauff denuncia insulti razzisti dopo richiesta di revisione video

Coco Gauff, 22 anni, ha denunciato pubblicamente un’ondata di messaggi e commenti razzisti ricevuti dopo la vittoria al China Open di Pechino contro la cinese Sun Xinran. La tennista statunitense, che ha vinto il match con il punteggio di 7-5, 6-1, ha espresso indignazione per l’atteggiamento ostile su piattaforme social, sottolineando come l’odi per aver rispettato le regole sia assurdo. La vicenda ha trovato origine in un episodio di gioco, durante il quale Gauff ha richiesto una revisione video a causa di pannelli LED che sfarfallavano, disturbando la sua concentrazione.

Una decisione nel rispetto delle regole, un’escalation di odio

La richiesta di revisione, effettuata nel rispetto del regolamento, ha suscitato fischi del pubblico e ha portato al ripetersi del punto. Tuttavia, l’azione di Gauff ha alimentato una valanga di commenti razzisti, con la tennista che ha sottolineato come l’odio non sia legato al gioco, ma a pregiudizi sociali. “Potete non apprezzarmi o non essere d’accordo con quanto accaduto senza essere razzisti”, ha scritto Gauff su X, rompendo un silenzio spesso riservato alle vittime.

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La dinamica del confronto e la reazione di Gauff

Rispondendo a un post che conteneva un insulto razzista già segnalato come potenziale “contenuto d’odio”, Gauff ha spiegato la dinamica del momento. Aveva contestato il punto prima della risposta di Sun, dopo aver notato che le luci sfarfallavano per la seconda volta. I giocatori, ha spiegato, vengono istruiti sulla possibilità di richiedere la revisione anche a scambio concluso. “Trovo assurdo ricevere odio per aver rispettato le regole”, ha affermato, smontando il pretesto con cui molti hanno cercato di giustificare l’accanimento.

La tennista ha anche espresso apprezziamento per Sun, definendola “un talento e una giocatrice incredibile”, e ha aggiunto di averla scusata a fine partita, trovando in lei una rivale che “ha capito perfettamente” la situazione. Sul campo, dunque, non è emersa alcuna frattura, ma fuori dal campo, il clima è stato avvelenato da commenti anonimi protetti dall’anonimato di una tastiera. Nonostante l’escalation, il comportamento delle dirette interessate ha smentito il clima avvelenato dei social. Gauff ha sottolineato come il rispetto delle regole non debba essere penalizzato, e come l’odio non debba essere legato a una vittoria sportiva. La vicenda, purtroppo, rimane un esempio di come la rete possa diventare un luogo di discriminazione, anche in contesti dove la competizione è il fulcro principale.

La situazione ha messo in luce un problema più ampio: il rispetto delle regole nel gioco non è sufficiente a garantire la tolleranza nel mondo digitale. La tennista ha chiesto maggiore attenzione da parte delle piattaforme, che continuano a garantire l’anonimato a chi diffonde odio. “La quantità di commenti e messaggi razzisti che ho ricevuto nelle ultime ore è folle”, ha scritto Gauff, rompendo un silenzio che in questi casi spesso gravita attorno alle vittime, più che ai responsabili.