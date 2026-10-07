Luis de la Fuente, allenatore della squadra nazionale spagnola, è stato definito “il miglior allenatore della storia di questo paese” da David Sánchez, presentatore del programma radiofonico *Despierta San Francisco*. L’elogio, espresso durante un’intervista su *Radio MARCA*, ha suscitato grande interesse nel mondo del calcio, soprattutto dopo la vittoria della Spagna contro la Croazia, che ha portato la squadra al titolo mondiale. Sánchez ha sottolineato come l’allenatore abbia trasformato un gruppo di giocatori con potenziale in una squadra supercampeona, in grado di competere a livello mondiale.

Un percorso di trasformazione e successo

Secondo Sánchez, De la Fuente ha preso un gruppo che aveva già buone possibilità e lo ha portato a un livello senza precedenti. “Cogió un equipo que tenía buena pinta y ha convertido a ese grupo en una selección supercampeona del mundo”, ha dichiarato il presentatore. L’evoluzione della squadra, soprattutto sotto la guida dell’allenatore, è stata notata anche da altri esperti, come Álvaro González, che ha definito la selezione “admirable pese a ser ganadora de todo”. La vittoria contro la Croazia ha rappresentato un momento chiave, in cui la Spagna ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica senza eguali. La squadra spagnola, sotto la guida di De la Fuente, ha dimostrato una crescita straordinaria. Il lavoro dell’allenatore ha portato a una trasformazione radicale del gruppo, con un miglioramento sia in termini di risultati che di coesione interna. Mikel Merino, autore del doppio gol contro la Croazia, ha rappresentato un esempio di come l’allenatore abbia sfruttato al meglio le qualità individuali per il bene della squadra.

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Un futuro dominante e una visione realista

David Sánchez ha anche sottolineato che la squadra spagnola, sotto la guida di De la Fuente, ha un futuro promettente. “Tiene pinta de que va a ser una selección dominante los próximos años”, ha affermato, evidenziando la capacità dell’allenatore di mantenere la leadership a lungo termine. Tuttavia, Sánchez ha anche chiarito che la superiorità non implica necessariamente vincere sempre: “Eso no garantiza ganar todos los títulos, pero sí llegar hasta el final en todas las competiciones”. Questa visione realista ha rafforzato l’immagine di De la Fuente come un allenatore che non si basa solo su risultati, ma anche su una strategia a lungo termine.

De la Fuente ha trasformato la squadra in una forza dominante. Il lavoro dell’allenatore è stato apprezzato anche per la sua capacità di integrare giocatori di diverse età e stili, creando una squadra coesa e competitiva. L’intero ambiente, compreso il pubblico e i media, ha accolto con entusiasmo la leadership di De la Fuente, che sembra essere in grado di guidare la Spagna verso nuovi successi.

David Sánchez elogia Luis de la Fuente come miglior allenatore della storia della squadra spagnola

La Spagna, sotto la guida di De la Fuente, ha vinto il mondiale contro la Croazia

De la Fuente ha trasformato un gruppo di potenziale in una squadra supercampeona