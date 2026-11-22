Tresoldi segna due gol con il Bruges, raggiungendo 16 reti in stagione. Il giocatore è seguito da Milan e Bayern Monaco.

Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, ha segnato una doppietta nella trasferta contro il Malines, portando il suo totale di reti in stagione a 16. Dopo 10 gol in campionato, 5 in Champions League e 1 in Supercoppa belga, il calciatore classe 2004 ha anche realizzato 4 gol in nazionale Under 21 con la Germania. La doppietta è arrivata grazie a due assist di Vetlesen, che lo ha servito al 36′ e al 61′. Il risultato si è sbloccato al 32′ grazie alla rete di Lemarechal su assist di Vanaken.

Un attaccante in costante forma

Tresoldi si conferma un giocatore in forma costante, con la capacità di segnare ogni volta che entra in campo. Dopo il successo contro il Malines, il giocatore si appresta a giocare contro il Liverpool in Champions League. Il suo rendimento è stato costante e la sua abilità ha attirato l’attenzione di club di alto livello. Il Milan lo ha segnato come alternativa al brasiliano Endrick del Real Madrid. Il Bayern Monaco, invece, ha espresso interesse per il giocatore, in seguito all’infortunio alla caviglia di Harry Kane, che è fuori per almeno tre mesi.

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Il talento di Tresoldi è diventato un punto di riferimento per il Bruges.

Tresoldi, che è in contratto fino a giugno 2029, è considerato un’opzione interessante per il mercato invernale. Il suo rendimento in campo e la sua capacità di segnare lo hanno reso un giocatore di interesse per squadre di alto livello. Il suo talento e la sua costanza lo hanno reso un punto di riferimento per il Bruges, che conta su di lui per cercare di raggiungere obiettivi importanti nella stagione in corso.

Un legame profondo con il calcio

Tresoldi ha iniziato a lavorare per Calciomercato.com dopo il trauma del 5 maggio 2002 e la cessione di Ronaldo al Real Madrid. La sua carriera è iniziata con un ricordo calcistico legato all’Inter, che ha vinto lo scudetto nel 1989 con Trapattoni in panchina. Ora, con il Bruges, Tresoldi si appresta a vivere un’altra stagione di successi e prestazioni di alto livello.

Il suo futuro sembra promettente, con nuove opportunità in vista.

Il mercato invernale potrebbe portare a nuove opportunità per il giocatore. Il suo talento e la sua costanza lo hanno reso un punto di riferimento per il calcio belga e per le squadre che cercano un attaccante di qualità. Tresoldi, con la sua abilità e la sua determinazione, potrebbe diventare un elemento chiave per il successo del Bruges e per il suo futuro in squadre di alto livello.