Casertana-Monopoli in diretta su Sky e NOW, orario e dove vedere la partita

La partita Casertana-Monopoli, in programma oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 e sulla piattaforma NOW. Gli appassionati potranno seguire la gara in streaming attraverso l’app di NOW, accessibile su dispositivi smart TV, smartphone e tablet, previo login e abbonamento. La partita è parte della nona giornata del girone C di Serie C, con riflettori puntati sull’esordio al timone dei falchetti per l’ex attaccante del Frosinone, Roberto Stellone, sostituito al posto del tecnico Espinal dopo la sconfitta di Cava de’ Tirreni. La squadra di Caserta cerca di allontanarsi dalla zona playout, mentre i campani devono migliorare la loro posizione in classifica.

Orario e dove vedere Casertana-Monopoli in diretta

La gara si terrà alle ore 14:30, con la squadra di Caserta che cerca di allontanarsi dalla zona playout, mentre i campani devono migliorare la loro posizione in classifica. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 253 e su NOW, con la possibilità di accedere al servizio streaming anche attraverso dispositivi come PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Gli utenti potranno scaricare gratuitamente le app di NOW su App Store e Play Store per seguire la partita in tempo reale. La trasmissione in diretta su Sky e NOW permetterà a un vasto pubblico di seguire le mosse delle squadre in campo.

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Streaming e webcronaca in tempo reale

Per chi preferisce seguire la partita da casa, sarà possibile accedere al servizio streaming su Sky Go e NOW, con l’opzione di seguire la gara anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it. Quest’ultima offrirà aggiornamenti in tempo reale, permettendo ai tifosi di rimanere aggiornati anche in assenza di una trasmissione televisiva. La partita è un’occasione per il Bari, che cerca il riscatto dopo la sconfitta a Salerno, e per il Giugliano, che affronta un match in un clima spettrale a causa della contestazione del tifo organizzato.

La nona giornata del girone C di Serie C si presenta con diverse sfide interessanti, tra cui la partita tra Casertana e Monopoli, che si terrà in un contesto di tensione e attesa. La trasmissione in diretta su Sky e NOW permetterà a un vasto pubblico di seguire le mosse delle squadre in campo, con un’attenzione particolare al ruolo di Roberto Stellone, che affronta la sua prima gara da allenatore in Terra di Lavoro. La partita è parte di un calendario intenso per la Serie C, con diverse sfide che potrebbero influenzare le classifiche.

La sconfitta di Cava de’ Tirreni ha costato la panchina al tecnico rossoblù Espinal, sostituito da Roberto Stellone, che affronta la sua prima gara da allenatore in Terra di Lavoro. L’esordio al timone dei falchetti per l’ex attaccante del Frosinone è un momento cruciale per la squadra, che cerca di migliorare la sua posizione in classifica. La partita tra Casertana e Monopoli è un’occasione per testare la nuova strategia del tecnico e per cercare di ottenere un risultato positivo. La gara è in programma alle ore 14:30, con un clima di attesa e tensione che accompagna la partita.