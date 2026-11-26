Federica Brignone, bicampeona olímpica e ex carabinieri, ha annunciato il ritiro definitivo dalla carriera sportiva, a causa del dolore persistente. La notizia, diffusa attraverso il suo account ufficiale, ha suscitato reazioni e riflessioni nel mondo dello sport e nella comunità italiana. La 36enne, nota per le sue vittorie in pista e per la sua carriera parallela come modella, ha spiegato che la sua decisione è stata presa dopo anni di fatica e infortuni. “Mi pierna non si è recuperata del tutto e ho troppo dolore”, ha dichiarato, sottolineando che il dolore fisico ha reso impossibile proseguire nella competizione.

Una carriera segnata da successi e sfide

Brignone ha iniziato a praticare lo sci giovanile e ha conquistato la sua prima medaglia olimpica durante i Giochi del 2026, dove ha vinto l’oro nella gara di slalom gigante. La sua carriera è stata accompagnata da un impegno parallelo come modella, ma anche da infortuni ricorrenti che hanno messo a dura prova la sua salute. La decisione di abbandonare la competizione non è stata presa facilmente, ma è stata motivata da un bisogno di riposo e di cura.

Pubblicità

La fine del legame con i Carabinieri

Prima di annunciare il ritiro, Brignone ha lasciato i Carabinieri, corpo di polizia militare italiana, dopo anni di servizio. La sua decisione di abbandonare l’attività di polizia è stata vista come un passo naturale, dato che la sua carriera sportiva aveva richiesto un impegno costante. “Ho scelto di concentrarmi su ciò che mi dà gioia e salute”, ha spiegato in un post. La sua esperienza nei Carabinieri, però, ha lasciato un segno profondo nella sua vita personale e professionale, contribuendo a formare la donna e l’atleta che oggi è.

La sua decisione ha suscitato l’attenzione di molti, non solo per la sua carriera sportiva, ma anche per la sua capacità di bilanciare impegni diversi. Molti hanno espresso solidarietà e apprezzamento per la sua determinazione e per la sua onestà nel comunicare la sua situazione. La sua storia rappresenta un esempio di come la salute e la passione per un’attività possano coesistere, ma anche di come, in alcuni casi, la priorità debba essere rivista.

Brignone ha vissuto la sua carriera in un periodo di grande evoluzione per lo sci, ma la sua decisione di ritirarsi non è un fine, ma un nuovo inizio, in cui potrebbe trovare nuove sfide e soddisfazioni. La sua storia, però, rimarrà un esempio di resilienza e di coraggio nel fronteggiare le difficoltà, sia sulle piste che nella vita quotidiana. La sua ultima apparizione in pista è avvenuta durante i Giochi Olimpici del 2026, dove ha vinto l’oro nella gara di slalom gigante. La sua performance ha lasciato un ricordo indelebile, ma anche un’indicazione di quanto la sua carriera sia stata intensa e difficile. La sua decisione di ritirarsi non è un abbandono, ma una scelta consapevole, fatta con il sostegno di chi l’ha conosciuta e apprezzata nel corso degli anni.