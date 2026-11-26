Lautaro Martinez ha dato il colpo decisivo all’Inter nella vittoria contro lo Stoccarda, chiudendo il discorso in Champions e portando i nerazzurri un passo più vicini ai play-off. La partita, giocata a Rotterdam, ha visto l’Inter affrontare una squadra non di grande livello, ma che ha reso la gara complicata con il suo palleggio rapido e la difesa massiccia. L’Inter, però, ha trovato la via del successo grazie alla presenza del capitano, che ha dato un contributo determinante.

Un passo in avanti in Champions

La vittoria contro lo Stoccarda rappresenta un passo in avanti per l’Inter in Champions League. La squadra, pur con alcune imperfezioni e momenti di affanno, ha dimostrato di poter competere anche contro squadre non di grande livello. L’obiettivo era chiaramente vincere, e l’Inter lo ha fatto, portando a quota 16 punti. Questo risultato potrebbe essere sufficiente per entrare nelle prime otto e saltare i dannosi spareggi. Per raggiungere questa soglia, l’Inter dovrà fare altri sette punti, il che significa due vittorie e un pareggio. Nonostante alcuni errori, come il palo interno di Barella e i tiri sbagliati di Spence e Thuram, l’Inter ha dimostrato di poter competere in Champions. La vittoria è stata un segnale positivo, soprattutto dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Lautaro Martinez, però, non è stato l’unico elemento chiave: anche Esposito e Thuram hanno dato un contributo importante, ma il capitano appartiene a un’altra dimensione.

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La mancanza di un regista vero ha reso la costruzione di gioco più difficile

La mancanza di un regista vero come Calhanoglu e Zielinski ha reso la costruzione di gioco più difficile, ma l’Inter ha trovato un modo per superare le difficoltà. La vittoria contro lo Stoccarda è un’incoraggiante terza vittoria consecutiva in Champions, che potrebbe dare ai campioni d’Italia lo slancio decisivo. Per salire ancora, però, l’Inter ha bisogno di ritrovare il centro di loro stessi, non solo in Champions, ma anche nel campionato.

La chiave del successo: Lautaro Martinez

La presenza di Lautaro Martinez è stata fondamentale per l’Inter. Il giocatore, che non è stato al cento per cento, ha dato un contributo decisivo nella vittoria. Il suo arrivo in campo ha cambiato la situazione, permettendo all’Inter di chiudere il discorso. Anche se la squadra ha perso tempo e non ha trovato subito il modo di ostacolare il palleggio rapido dello Stoccarda, il capitano ha dato la spinta necessaria per vincere.

Il 2-0 ha tolto più di un’apprensione all’Inter, ma la gestione del vantaggio non è stata esemplare, ha rischiato qualcosa, non sempre si è coperta bene, in certi momenti è andata in affanno e si è salvata con un paio di recuperi come quello di Akanji. Ma pur con qualche imperfezione, con qualche incertezza e con qualche problema ancora da risolvere, l’Inter ha fatto un passo in avanti in Champions e alla fine era quello che voleva.

Il fattore Lautaro Martinez è soprattutto in quelle sfide in cui la sua presenza può significare la svolta, come si è visto appena è entrato. L’Inter doveva decidere a quale versione appartenere, a quella solida delle due vittorie con tanto di dominio o a quella svagata e allegrotta che si era fatta acchiappare dall’Atalanta sul quattro a quattro. La risposta con lo Stoccarda stava per fermarsi a metà strada, per un’ora l’Inter non è sembrata una squadra sciocca e leggera, ma nemmeno decisa e concreta.