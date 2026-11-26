La Figc potrebbe modificare a piacimento il controllo economico dei club, con due sistemi paralleli, una denuncia che emerge da una relazione della Commissione parlamentare Antimafia. È quanto ha spiegato Massimiliano Atelli, presidente della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, durante un’audizione davanti al Comitato della Commissione. La relazione, firmata dal senatore del Partito Democratico Walter Verini, mette in luce come il sistema attuale permetta alle federazioni di modificare a loro discrezione l’algoritmo utilizzato per controllare le società di calcio.

Due sistemi paralleli per il controllo economico

Secondo Atelli, il sistema italiano si basa su una combinazione di indicatori numerici, la cui scelta e il peso sono prerogativa delle federazioni. “È come se esistessero due sistemi paralleli: uno rappresentato dalla contabilità reale a termini di codice civile e un altro, in secondo piano, rappresentato da questo algoritmo che è fabbricabile, ma allo stesso tempo anche modificabile a piacimento”, ha spiegato. Questo modello, ha aggiunto, permette di modificare i saldi finali e le traiettorie economiche in modo significativo, con conseguenze potenzialmente profonde per la trasparenza e la correttezza del sistema.

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La Commissione ritiene questo modello certamente auspicabile e mutuabile, attraverso la realizzazione di luoghi di ‘fermo’ interni allo stadio.

La relazione propone come alternativa il modello introdotto in Inghilterna nel 2025 con l’Independent Football Regulator (IFR), un organismo governativo estraneo alle federazioni, che ha il potere di elaborare l’algoritmo. Il modello inglese, che permette alla polizia di arrestare e far processare per direttissima i tifosi anche per violenza verbale o cori razzisti, è visto come un’opzione auspicabile e mutuabile.

Riforme suggerite per combattere infiltrazioni mafiose

La Commissione si rivolge a Federcalcio e leghe suggerendo alcune riforme per arginare il fenomeno delle infiltrazioni della malavita nel calcio. Tra le proposte, l’estensione della competenza della Procura federale per i fatti che accadono anche non nelle immediate vicinanze dello stadio, qualora siano comunque correlate con un evento sportivo. Inoltre, è proposta la non rinnovabilità degli incarichi per gli organi di giustizia sportiva, che potrebbe garantire una maggiore indipendenza e trasparenza.

La standardizzazione dell’accesso ai database delle società di calcio, frutto dell’utilizzo della ‘clausola di gradimento’, è un altro dei provvedimenti che la Commissione ritiene auspicabili.

La relazione, approvata all’unanimità dall’XI Comitato della Commissione parlamentare Antimafia, sarà votata nella prossima riunione plenaria della commissione. La Commissione ha anche espresso preoccupazione per le scommesse, ritenendo necessario ridurre considerevolmente l’offerta degli eventi sportivi su cui scommettere, soprattutto per incontri di livello minore, dove lo sportivo appare più vulnerabile a minacce e intimidazioni.