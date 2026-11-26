Umar Sadiq, attaccante del Valencia CF, ha parlato in modo diretto e sincero del nuovo allenatore del club, Javier Aguirre, dopo la partita contro l’Elche. Il nigeriano ha ricordato come Aguirre, durante il match, gli abbia detto: “Ora vai in campo, segna e torna a abbracciarlo”. Sadiq ha confermato di aver risposto “Trato hecho”, e di aver rispettato l’impegno. L’attaccante, che ha segnato due gol in questa stagione, ha espresso fiducia nel suo miglioramento e nel potenziale di questa squadra.

La motivazione di Aguirre e la fiducia di Sadiq

Secondo quanto riferito da Sadiq, Aguirre ha mostrato una capacità di motivazione unica. Il tecnico, durante la partita, ha avuto un approccio personale con il giocatore, incoraggiandolo a dare il massimo. “Mi ha detto che sarei andato in campo, avrei segnato e sarei tornato a abbracciarlo”, ha spiegato Sadiq. Questo tipo di comunicazione diretta ha suscitato fiducia nel giocatore, che ha espresso la sua volontà di migliorare e di diventare il miglior attaccante della squadra.

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Un club enorme e un futuro promettente

Sadiq ha anche parlato del Valencia come di un club enorme, confrontandolo con altre squadre di alto livello. “Ho giocato in club grandi come la Roma e adesso sono al Valencia, che è un club enorme”, ha detto. L’attaccante ha espresso la sua convinzione che questa stagione potrebbe essere la sua migliore. “Tengo tutto il futuro davanti a me e posso farlo, arriveranno cose buone”, ha aggiunto. Sadiq ha anche ricordato come, durante il calciomercato, fossero interessati a lui cinque club della LaLiga, ma ha scelto di rimanere al Valencia dopo aver dato la sua parola.

Il giocatore ha anche sottolineato l’importanza del rapporto con Aguirre, che ha gestito la sua carriera in modo adeguato. “L’allenatore mi ha gestito bene, anche se non sono titolare sempre, ma quando entro do il cento per cento”, ha spiegato. Sadiq ha espresso la sua soddisfazione per la comunicazione tra lui e il tecnico, che ha contribuito a creare un ambiente positivo all’interno della squadra. Il Valencia, pur avendo subìto 27 sconfitte negli ultimi 83 partite, sta cercando di migliorare il suo rendimento. Sadiq ha espresso la sua fiducia nel fatto che il club possa tornare a giocare bene. “Il Valencia non merita una macchia, e con il lavoro di Aguirre e della squadra, potremo migliorare”, ha concluso. L’attaccante, con la sua determinazione e la motivazione del nuovo allenatore, sembra essere un elemento chiave per il futuro del club.

Sadiq ha parlato di Aguirre come di un allenatore motivante

Il giocatore ha espresso fiducia nel suo miglioramento

Il Valencia ha un futuro promettente secondo Sadiq