Agricoltore spagnolo: i consumatori preferiscono prodotti marocchini per il prezzo

Germán Fernández, agricoltore di Almería, ha espresso preoccupazione sul fatto che i consumatori spagnoli preferiscano i prodotti marocchini a causa del prezzo. Secondo l’agricoltore, il mercato spagnolo si sta bloccando, mentre i paesi esteri, come il Marocco, stanno migliorando la loro offerta e la loro capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori. L’agricoltore ha sottolineato che il costo è un fattore decisivo per la scelta del prodotto, e che i consumatori spesso optano per l’opzione più economica, anche se non sempre di qualità superiore.

Prezzo e potere d’acquisto: il problema principale

Secondo Fernández, il motivo principale per cui i consumatori spagnoli scelgono prodotti esteri è il potere d’acquisto. L’agricoltore ha spiegato che, nonostante la qualità possa variare, il prezzo è un elemento determinante. “Tú vas a comprar un tomate y lo primero es que te entre por los ojos”, ha detto Fernández, riferendosi al fatto che i consumatori tendono a valutare prima il costo. L’agricoltore ha anche sottolineato che in Spagna i salari non seguono l’inflazione, e quindi i consumatori si trovano costretti a scegliere prodotti più economici, anche se non sempre di origine nazionale.

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Controlli e qualità: un’alternativa non sempre accettata

Fernández ha riconosciuto che i prodotti marocchini, come quelli di altri paesi, devono passare attraverso controlli per essere venduti in Spagna. Tuttavia, ha espresso disaccordo con i commenti che spesso accompagnano questi prodotti, sottolineando che nonostante i pregi, la qualità non è mai trascurabile. L’agricoltore ha anche sottolineato che i paesi esteri, come il Marocco, stanno migliorando la loro capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori, mentre la Spagna non sembra seguire lo stesso ritmo.

Secondo Fernández, le soluzioni per migliorare la situazione sono limitate, e non si prevede un cambiamento nel breve periodo. L’agricoltore ha affermato che il primo passo per risolvere il problema è migliorare il potere d’acquisto dei consumatori, un aspetto che, a suo avviso, non cambierà mai. Inoltre, ha sottolineato che i consumatori spesso scelgono i prodotti esteri non solo per il prezzo, ma anche per la disponibilità e la velocità di consegna, fattori che possono influenzare la loro decisione. Nonostante le sue preoccupazioni, Fernández ha espresso fiducia nel fatto che i paesi esteri stanno migliorando la loro offerta e la loro capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori. Tuttavia, ha ritenuto che la Spagna dovrebbe agire in modo più rapido per evitare di rimanere indietro. “Sube todo, pero no sube los salarios”, ha concluso l’agricoltore, sottolineando che il problema non è solo il prezzo, ma anche la mancanza di aumento dei salari.