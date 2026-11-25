Il matrimonio di De Paul e Tini si preannuncia come uno degli eventi più spettacolari dell’anno, con un dress code dettagliato e un’organizzazione impeccabile.

Il matrimonio tra Rodrigo De Paul e Tini Stoessel si avvicina, e con esso anche un dress code senza precedenti. La coppia, composta dal centrocampista della nazionale albiceleste e dalla popstar argentina, ha reso noto che gli invitati dovranno rispettare precise indicazioni per garantire una coerenza estetica nella celebrazione. Il dress code, che include 20 fogli di istruzioni, è stato condiviso attraverso un link personale e non trasferibile, permettendo a ogni ospite di accedere a un documento Excel dettagliato. L’obiettivo è ricreare un’atmosfera simile a quella del Met Gala, con un’estetica ispirata agli anni Novanta e ai primi Duemila.

Un’idea ispirata al cinema

Tini Stoessel ha ideato personalmente il tema del matrimonio, ispirandosi a tre film Disney che hanno segnato la sua storia d’amore con De Paul. Gli invitati saranno parte integrante di un racconto cinematografico, interpretando dei personaggi all’interno della celebrazione. Per le donne, le indicazioni sono particolarmente elaborate: abiti metallizzati, trasparenze, pizzi, volant e dettagli scintillanti. Per gli uomini, invece, è previsto uno stile giovane e disinvolto, con o senza cravatta. L’obiettivo è creare un’immagine coerente per le foto e i video della festa.

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Il matrimonio si terrà il 19 dicembre in un’ubicazione esclusiva a Exaltación de la Cruz, in Argentina. Tra gli ospiti attesi figurano nomi di spicco come Leo Messi e Antonela Roccuzzo, Chris Martin e Maria Becerra. Oriana Sabatini, moglie di Dybala, è un’ospite d’eccezione, ma probabilmente parteciperà da sola a causa degli impegni di Serie A. A celebrare simbolicamente l’unione sarà Guido, il fratello dello sposo. De Paul, che ha condiviso su Instagram un selfie accompagnato da una frase inequivocabile: “Mi sposo tra un mese”, non nasconde l’emozione per l’imminente matrimonio.

Un evento di alto livello

Nonostante i preparativi in grande stile, la cerimonia dovrebbe svolgersi in forma intima, alla presenza soltanto dei familiari e degli amici più stretti. Il resto degli invitati raggiungerà la coppia successivamente per la cena e il ricevimento. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, e le sorprese non finiscono qui. Il dress code, in particolare, rappresenta un’idea unica e dettagliata, che potrebbe diventare un’esperienza indimenticabile per tutti gli ospiti. La coppia, tornata insieme dopo un periodo di separazione, sembra vivere un momento di grande felicità. La cerimonia, pur essendo intima, promette di essere un’esperienza unica, con un’attenzione particolare al dettaglio e alla coerenza estetica. Gli invitati, attraverso il dress code, diventeranno parte di un racconto cinematografico, interpretando dei personaggi all’interno della celebrazione. Il resto degli invitati raggiungerà successivamente la coppia per la cena e il ricevimento.

Il dress code include 20 fogli di istruzioni per gli invitati.

L’obiettivo è ricreare un’atmosfera simile a quella del Met Gala.

Tini Stoessel ha ispirato il tema del matrimonio con tre film Disney.

Il matrimonio di De Paul e Tini si preannuncia come uno degli eventi più spettacolari dell’anno, con un’organizzazione studiata nei minimi dettagli. La coppia, tornata insieme dopo un periodo di separazione, sembra vivere un momento di grande felicità. La cerimonia, pur essendo intima, promette di essere un’esperienza unica, con un’attenzione particolare al dettaglio e alla coerenza estetica. Gli invitati, attraverso il dress code, diventeranno parte di un racconto cinematografico, interpretando dei personaggi all’interno della celebrazione.