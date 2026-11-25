Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato in conferenza stampa le richieste per la posizione di punta, sottolineando l’importanza di un giocatore che possa dare spazio al team. “Si parla sempre della punta, mi sembra un grido disperato il vostro”, ha detto l’allenatore, aggiungendo che “quante volte mi avete chiesto anche di Vlahovic? Mai detto che non mi piace Woltemade, ho bisogno di Kolo Muani lì davanti”. L’annuncio arriva in vista della prossima partita della UEFA Europa League, con la squadra che cerca di rafforzare la sua offensiva.

Le scelte in attacco e le preferenze di Spalletti

Spalletti ha spiegato che la scelta di Kolo Muani non è casuale, ma legata a una precisa strategia tattica. “Ho voluto riproporre lì Kolo Muani perché c’è bisogno lì e lo trovo molto migliorato”, ha sottolineato. L’allenatore ha anche chiarito che non ha mai espresso un disprezzo nei confronti di Woltemade, ma ha preferito un giocatore che possa adattarsi meglio al sistema di gioco della squadra. “Non abbiamo una caratteristica, ma possiamo anche giocare diversamente”, ha aggiunto, mettendo in chiaro che la scelta non è un rifiuto, ma una priorità.

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La strategia di Spalletti si basa su un equilibrio tra esperienza e potenziale

Il tecnico ha anche menzionato l’importanza di giocatori come Ekhator e Nico, che potrebbero occupare ruoli simili a quelli di un numero 9. “Ci sono due elementi che possono farti la differenza: un portiere se è bravo a giocare con i piedi e un centravanti che può farti conquistare territorio per farti girare meglio in attacco”, ha spiegato. Spalletti ha anche sottolineato che Kolo Muani e Woltemade sono stati fatti giocare insieme, ma non si può schierarli sempre, poiché è necessario variare la formazione per mantenere la freschezza e l’efficacia.

Un profilo di autore e passioni personali

L’articolo è stato scritto da Gabriele Stragapede, redattore di Calciomercato.com, che ha condiviso alcune passioni personali. “Amante del buon rap italiano (Articolo 31 basta come garanzia?) e aspettato come il turn heel di John Cena”, ha detto, aggiungendo che “arrivo al mondo il 7 gennaio 1997”. Stragapede ha anche ricordato l’esperienza vissuta a Monaco di Baviera per l’atto finale tra Inter e PSG, la sua prima trasferta da inviato. “Tanti e tutti insieme a mio padre, la Scatola Nera di Mani Pulite”, ha concluso, riferendosi a un ricordo legato al calcio e alla sua famiglia. Il redattore ha anche espresso un forte affetto per un giocatore, senza rivelare chi sia. “Ah, c’è un giocatore in particolare di cui sono follemente innamorato: vi sarà facile capire chi (indizio? MV, mio capitano in ogni Fantacalcio che si rispetti)”, ha scritto, lasciando un indizio che potrebbe riferirsi a un calciatore molto amato, forse un simbolo per lui.

Spalletti preferisce Kolo Muani a Woltemade per la punta

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di variare la formazione

Stragapede ha condiviso alcune passioni personali