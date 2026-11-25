Amnistía Internacional ha identificato almeno 57 misure proposte nei programmi elettorali del PP e di Vox che, secondo l’organizzazione, potrebbero mettere a rischio i diritti umani. L’ONG ha analizzato i programmi di PP, Vox, PSOE, Frente Amplio e Podemos e ha segnalato in particolare proposte che potrebbero violare i diritti in materia di vivienda, migrazione e uguaglianza. Le misure in questione, tra cui la deroga della Legge di Vivienda e la limitazione dell’accesso ai servizi sanitari per le donne, sono considerate “retrocessi” rispetto agli standard internazionali.

Proposte di PP e Vox a rischio dei diritti

Amnistía International ha evidenziato che entrambi i partiti, PP e Vox, hanno proposto la deroga della Legge di Vivienda, un provvedimento che potrebbe eliminare strumenti chiave come le zone a tensione e l’indice di prezzi di riferimento, utilizzati per garantire l’accesso a alloggi economici. Inoltre, Vox ha proposto una “priorità nazionale” per l’accesso a alloggi protetti e ai sussidi per l’affitto, ma ha anche suggerito la limitazione dell’affitto a persone in situazione irregolare, richiedendo la residenza legale per formalizzare contratti e registrarsi. Queste misure potrebbero favorire l’”infravivienda” e l’esclusione sociale, secondo l’ONG.

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La proposta di Vox di espellere immediatamente persone in situazione irregolare, inclusi minori e richiedenti asilo, è stata criticata per poter portare a situazioni di vulnerabilità. Inoltre, l’organizzazione ha segnalato che Vox utilizza il termine “invasori” per descrivere i migranti e i rifugiati, un linguaggio che potrebbe alimentare la discriminazione. La stessa proposta di vietare il burka e il niqab in spazi pubblici, anche se supportata da Vox, è stata considerata una limitazione dei diritti delle donne.

Diritti delle donne e LGTBIQ+

Amnistía International ha anche analizzato le proposte relative ai diritti delle donne e al colettivo LGTBIQ+. Il PP ha mostrato un impegno per il “Patto di Stato contro la violenza di genere”, ma l’ONG ha segnalato che altre misure potrebbero essere discriminatorie. Ad esempio, il PP propone di trasferire la protezione delle donne al Ministero dell’Interno, eliminando il Ministero dell’Uguaglianza, un provvedimento che potrebbe ridurre la tutela delle donne. Inoltre, il PP intende modificare la legge trans, eliminare l’autodeterminazione registrale del sesso e stabilire il sesso biologico come criterio per il sport femminile, un aspetto che l’ONG ha criticato.

Vox, invece, ha proposto di limitare il diritto all’aborto, giustificando la decisione con l’idea di “difendere la vita dalla concezione”. L’organizzazione ha anche segnalato che Vox mette in dubbio l’esistenza della violenza di genere, un atteggiamento che potrebbe minare la protezione delle donne. Inoltre, Vox non ha incluso misure specifiche per la protezione del colettivo LGTBIQ+ nel suo programma elettorale. Le misure proposte da PP e Vox, se approvate, potrebbero rappresentare un passo indietro per i diritti umani in materia di vivienda, migrazione e uguaglianza. Amnistía International ha chiesto a tutti i partiti di garantire i diritti fondamentali e di rispettare gli standard internazionali. L’analisi dell’ONG ha anche segnalato carenze nei programmi di PSOE e Frente Amplio, soprattutto in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario.