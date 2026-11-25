Pep Guardiola ha rifiutato la possibilità di diventare il ct dell’Italia, sottolineando che non era il momento giusto per accettare l’incarico. L’allenatore spagnolo, in una lunga intervista, ha espresso un forte senso di onore per l’idea, ma ha spiegato che non era pronto a prendere questa responsabilità. “Non era il momento giusto, mi sono quasi vergognato a dire di no”, ha detto Guardiola, rivelando che la chiamata della Nazionale è stato uno dei più grandi onori della sua vita.

Guardiola ha parlato dei contatti estivi con Leonardo e Paolo Maldini, i due dirigenti che avevano proposto la panchina dell’Italia prima dell’arrivo di Roberto Mancini. “Il fatto che abbiano pensato a me per guidare l’Italia è stato uno dei più grandi onori della mia vita”, ha ricordato. Tuttavia, ha spiegato che non era il momento adatto per accettare l’incarico. “Voglio molto bene a Paolo Maldini e a Leonardo, e se fosse successo tra uno o due anni probabilmente avrei accettato, ma in quel momento dovevo staccare dopo 18 anni passati a giocare con l’obbligo di vincere ogni tre giorni”, ha aggiunto.

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La vita post-giocatore

Guardiola ha descritto la sua vita attuale come una “vita nuova” e ha espresso la sua soddisfazione nel vivere in modo tranquillo. “Quanto tempo penso di stare lontano dal calcio? Sinceramente non ne ho idea. Per ora sto bene”, ha detto. L’allenatore ha anche ribadito la sua volontà di fare le cose con calma e di non precipitare una decisione. Credo che se tornerò, sarà quando la pancia mi dirà: Bisogna tornare, e ci sarà qualcuno che mi vuole. Fino ad allora me ne sto tranquillo”, ha concluso.

Guardiola ha anche parlato del suo passato come giocatore, ricordando la finale di Champions League persa dal Barcellona contro il Milan nel 1994 ad Atene. “Credo che loro fossero fantastici. Ci avrebbero battuto comunque, ma non credo con quel divario. Loro hanno avuto dieci giorni per preparare la finale, noi appena tre giorni”, ha detto. L’allenatore ha sottolineato la differenza tra la vita da calciatore e quella da allenatore, sottolineando che “da allenatore la responsabilità è molto più grande e non stacchi mai dal calcio. Quando finisci di giocare te ne vai a fare beach volley, mentre da allenatore ci pensi 24 ore su 24”.

La forza di Messi

Guardiola ha anche elogiato Lionel Messi, considerandolo uno dei giocatori più straordinari della sua carriera. “Non ho mai visto un giocatore come lui fare tre gol e tre assist ogni tre giorni con quella continuità. Lo faceva in partita ma anche in allenamento”, ha detto. L’allenatore ha spiegato che la sua successo come allenatore è dovuto alla presenza di giocatori eccezionali, come Messi, e alla capacità di unire le squadre in una visione comune. Noi allenatori dobbiamo riuscire a fare in modo che tutti remino nella stessa direzione e condividano una visione comune. Ma io sono stato in tre squadre incredibili con giocatori straordinari, ed è per questo che abbiamo vinto così tanto”, ha concluso.

Guardiola ha anche sottolineato che la responsabilità da allenatore è molto più grande rispetto a quella da calciatore. “Da allenatore la responsabilità è molto più grande e non stacchi mai dal calcio. Quando finisci di giocare te ne vai a fare beach volley, mentre da allenatore ci pensi 24 ore su 24”, ha detto. L’allenatore ha espresso la sua soddisfazione per la sua vita attuale, ma ha anche ribadito che non è pronto a tornare in panchina. “Quella che sto vivendo – ricorda – è una vita nuova ma va bene”, ha concluso.