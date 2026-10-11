Arbitri scelti per la Champions: Nyberg, Guida e Siebert in campo

La Champions League ha reso noto i nomi degli arbitri che dirigeranno le partite della seconda giornata. Glenn Nyberg, Marco Guida e Daniel Siebert sono stati scelti per dirigere i match tra Atlético de Madrid e Manchester United, Barcelona e Galatasaray, e Villarreal e Napoli, rispettivamente. I tre arbitri, provenienti da diverse nazioni, hanno già maturato esperienza in contesti di alto livello, sia in competizioni nazionali che internazionali. La scelta si basa su una combinazione di competenza e familiarità con le squadre coinvolte.

Glenn Nyberg, esperto in contesti di alto livello

Glenn Nyberg, un arbitro svedese di 37 anni, ha diretto partite importanti in passato, tra cui il match tra Brujas e l’Atlético de Madrid, che si è concluso in pareggio. Nyberg, inoltre, ha diretto un incontro tra il club argentino di Diego Pablo Simeone e il team del Brujas, con un risultato di 3-3. Questa esperienza lo rende un candidato ideale per la Champions League, dove la precisione e la capacità di gestire situazioni complesse sono fondamentali.

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Guida, un arbitro italiano di 45 anni, ha diretto in passato il match tra il Barcelona e il Newcastle, con un risultato di 1-1. Inoltre, ha diretto un incontro del gruppo di Champions League 2023-24 tra il Barca e l’Amberes, dove il club catalano ha perso per 3-2. Guida sarà presente in campo per il match tra il Barca e il Galatasaray, con l’aiuto di Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti. Il suo background lo rende un arbitro affidabile per partite di alto livello.

Daniel Siebert, esperto in contesti di alto livello

Daniel Siebert, un arbitro tedesco, ha diretto partite importanti in passato, tra cui il match tra Villarreal e Napoli, con un risultato di 1-1. Siebert, inoltre, ha diretto un incontro tra il Villarreal e il Nápoles, con un risultato di 1-1. Il suo lavoro in contesti di alto livello lo rende un candidato ideale per la Champions League. Inoltre, Siebert sarà accompagnato da Jan Seidel e Rafael Foltyn come assistenti, mentre Max Burda sarà il quarto arbitro.

Per garantire un controllo completo delle partite, saranno coinvolti anche i tecnici del VAR. Carlos del Cerro e César Soto, due arbitri spagnoli, saranno presenti in sala per il match tra Inter e Brujas. Questi due arbitri, con esperienza in contesti di alto livello, saranno in grado di fornire supporto tecnico e decisioni precise in caso di contestazioni. Con l’annuncio dei nomi degli arbitri, la Champions League si prepara a una seconda giornata di altissimo livello, con partite che vedranno protagonisti i migliori club europei. La scelta di questi arbitri, con esperienza e capacità, rappresenta un ulteriore passo verso la garanzia di un’organizzazione impeccabile e trasparente. La sfida per i giocatori e i tecnici sarà quella di rispettare le decisioni e mantenere un livello di gioco elevato, come sempre nella Champions League.