Ferran Torres, attaccante del Paris Saint-Germain, darà il via al Gran Premio di Valencia, evento che chiude la stagione motociclistica. L’evento si terrà a Cheste, in Spagna, e segnerà l’ultimo appuntamento con le corse di moto del 2026. Torres, nato a Foios, è stato scelto per questa missione grazie alla sua profonda connessione con la comunità valenciana e al suo ruolo di ambasciatore della regione. L’evento segnerà l’ultimo momento della stagione, con la partenza delle gare che si terranno nel weekend.

Un legame con la terra

Ferran Torres è un grande appassionato di sport motoristici e ha sempre partecipato ai grandi eventi, sia di moto che di Formula 1. La sua scelta di partecipare al Gran Premio di Valencia non è casuale: la sua connessione con la regione è forte e il suo ruolo di ambasciatore della Comunitat Valenciana lo rende una figura ideale per questa missione. La Generalitat ha conferito a Torres il titolo di ambasciatore dopo la sua vittoria finale e il gol che ha portato la seconda stella sulla maglia nazionale.

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Un impegno con la comunità

La partecipazione di Torres al Gran Premio di Valencia è un gesto simbolico che riflette il suo impegno con la comunità valenciana. L’evento si terrà a casa sua, a Cheste, e non poteva mancare. Inoltre, il calendario del PSG permette a Torres di partecipare attivamente all’evento: il prossimo sabato il club ha un match di Liga contro il Lorient, mentre il domenica sarà libero. Questo gli permetterà di godere appieno delle gare e di partecipare attivamente al Gran Premio. Il circuito Ricardo Tormo ha scelto Torres come simbolo dell’evento, riconoscendo la sua importanza e la sua popolarità. Il giocatore ha accettato la proposta e sarà uno dei protagonisti del weekend. Il suo arrivo al circuito sarà l’ultimo momento della stagione motociclistica, con la partenza delle gare che segnerà la fine del campionato. La sua partecipazione non solo è un evento sportivo, ma anche un momento di connessione con la sua terra e con la comunità che lo sostiene.

La sua partecipazione è un gesto di riconoscimento per il suo impegno con la comunità. Il Gran Premio di Valencia 2026 sarà un evento speciale, con la partecipazione di Torres come simbolo della stagione. L’evento si terrà in un momento cruciale per il motociclismo, con la chiusura del campionato e la possibilità di vedere i migliori piloti in azione. La sua partecipazione non solo è un momento di celebrazione, ma anche un gesto di riconoscimento per il suo impegno con la comunità valenciana.

Ferran Torres darà il via al Gran Premio di Valencia

Evento che chiude la stagione motociclistica