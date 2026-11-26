Wesley Sneijder ha venduto la maglia regalatagli da Sergio Ramos dopo la finale del Mondiale 2010. L’oggetto, una delle reliquie più importanti del calcio moderno, è stata acquistata da un collezionista brasiliano. La maglia, indossata da Ramos durante i 120 minuti della finale disputata a Johannesburgo, è stata scambiata con quella di Sneijder durante l’abbraccio tra i due giocatori dopo la vittoria della Spagna. L’evento, ricordato per il gol di Andrés Iniesta in extremis, ha segnato la prima volta in cui la squadra spagnola ha conquistato il titolo mondiale.

Un oggetto di valore simbolico e sentimentale

La maglia di Sergio Ramos, con il numero 15 e i distintivi ufficiali della FIFA, ha rappresentato un momento storico per il calcio. Dopo 16 anni di conservazione da parte di Sneijder, l’oggetto è stato messo in vendita attraverso la piattaforma MatchWornShirt. La maglia, legata a un evento epico, ha visto un prezzo elevato, riflettendo l’importanza del momento in cui è stata indossata. La maglia di Sneijder, invece, ha visto un prezzo inferiore, ma comunque significativo, dimostrando il peso emotivo che ha la proprietà di un oggetto legato a un evento epico.

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Un collezionista brasiliano si aggiudica la reliquia

Il compratore, un collezionista brasiliano, ha acquisito la maglia di Ramos, considerata una delle più importanti del calcio spagnolo. L’operazione ha confermato il valore dei reperti legati a grandi gesta sportive. La maglia di Ramos, che ha visto la Spagna vincere il suo primo Mondiale, ha rappresentato un’altra testimonianza del legame tra i due giocatori.

Non è la prima volta che Sneijder mette in vendita ricordi della sua carriera. Negli ultimi anni, ha venduto anche trofei e oggetti legati ai Mondiali del 2010 e del 2014. Tuttavia, la maglia regalatagli da Ramos dopo la finale del 2010 rimane uno dei pezzi più significativi del suo patrimonio. L’evento, che ha visto la Spagna vincere il Mondiale per la prima volta, ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale, e la maglia ne è una prova tangibile.

La vendita ha anche rivelato una differenza di prezzo tra le due maglie, che riflette l’importanza simbolica e emotiva attribuita a quelle legate a eventi storici. La maglia di Ramos, associata alla vittoria della Spagna, ha visto un prezzo superiore, mentre quella di Sneijder, pur legata a un momento epico, ha visto un valore inferiore. Questo dato sottolinea come i collezionisti attribuiscano un peso diverso a oggetti legati a eventi di rilievo nazionale o internazionale. La vendita della maglia di Ramos rappresenta un momento di chiusura per un pezzo di storia del calcio. L’oggetto, conservato per 16 anni da Sneijder, è ora in possesso di un nuovo proprietario, che ne farà parte del suo patrimonio. L’evento del Mondiale 2010 rimane un ricordo indelebile per molti, e la maglia ne è una testimonianza vivente.