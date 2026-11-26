La nona giornata del campionato di Serie A1 maschile si è chiusa con due prestazioni di spessore: l’uragano Edoardo Manzi non è riuscito a salvare il C.C. Napoli da una nuova sconfitta, mentre il talento in pista di De Robertis ha trascinato l’Olympic verso un successo ai rigori di grande importanza. Tra le altre partite, il Brescia ha espugnato Savona ai rigori, mentre la Pro Recco ha consolidato il primato solitario con un successo contro la Lazio. Il campionato, in questo momento, mostra una forte dinamica con squadre in crescita e giocatori in forma.

Manzi e De Robertis: due volti di spicco nella nona giornata

Edoardo Manzi, in campo per il C.C. Napoli, ha dato il massimo in una partita in cui la sua squadra ha subito un’altra sconfitta. Il giocatore, noto per la sua capacità di fare la differenza, ha segnato sette gol e ha portato i suoi dal 12-8 al 12-11 nel finale di terzo tempo. Tuttavia, nonostante la sua prestazione straordinaria, il C.C. Napoli non è riuscito a vincere, rimanendo in zona bassa della classifica. Al contrario, De Robertis ha dato il suo contributo decisivo all’Olympic, trascinando la squadra verso un successo ai rigori che ha rafforzato la sua posizione in classifica.

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De Robertis, il leader in campo

De Robertis, in particolare, ha dimostrato di essere un leader in campo, con una prestazione maiuscola che ha visto segnare sei reti e guidare la squadra in un momento cruciale dell’annata. Il giocatore, che ha ritrovato la vena realizzativa nel momento più delicato dell’annata, ha dato il suo contributo decisivo al successo dell’Olympic. La sua leadership è supportata da un gruppo di giocatori che si sta dimostrando sempre più competitivo, con il portiere Del Lungo che si conferma un punto di riferimento per la squadra.

Al tempo stesso, il portiere Occhione ha continuato a crescere di partita in partita, diventando un leader assoluto insieme a Del Lungo. Pur sbagliando il rigore decisivo, il giocatore ha dimostrato di non essere mai stato un problema per la squadra, grazie alla sua capacità di rimanere concentrato anche sotto pressione. La sua prestazione ha contribuito al successo dell’Olympic, che si conferma una squadra in forte ascesa nel campionato.

Un altro momento di interesse è stato quello del Brescia, che ha espugnato Savona ai rigori. La squadra, guidata da un gruppo di giocatori in forma, ha dimostrato di essere in grado di vincere anche in situazioni di grande tensione. Al contempo, il C.C. Napoli, pur con la prestazione di Manzi, non è riuscito a evitare la sconfitta, rimanendo in una posizione non troppo confortevole nella classifica.

La nona giornata del campionato di Serie A1 maschile ha visto quindi una serie di prestazioni di alto livello, con giocatori che si stanno dimostrando in grado di fare la differenza. Manzi e De Robertis, in particolare, hanno dato il loro contributo decisivo, con il primo che non è riuscito a salvare il C.C. Napoli e il secondo che ha trascinato l’Olympic verso un successo di grande importanza. Il campionato, in questo momento, mostra una forte dinamica e una serie di squadre in crescita, pronte a dare il loro contributo al proseguo della stagione.

Manzi ha segnato sette gol e ha portato i suoi dal 12-8 al 12-11.

De Robertis ha segnato sei reti e ha trascinato l’Olympic verso un successo ai rigori.