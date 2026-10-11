Frosinone, Alvini: “Il rigore del Napoli è ‘morbido’, ma dobbiamo migliorare le scelte”

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha commentato la sconfitta per 3-0 contro il Napoli, sottolineando come la squadra abbia commesso errori di scelta che hanno influito sul risultato. La partita, giocata al Maradona, ha visto il Frosinone rimanere in campo ma non riuscire a sfruttare le opportunità, soprattutto nel primo tempo. Alvini ha espresso una valutazione equilibrata, riconoscendo la qualità del Napoli ma anche i margini di miglioramento per la sua squadra.

Il rigore del Napoli: “è un po’ ‘morbido'”

Alvini ha espresso un giudizio diretto sul rigore concesso al Napoli, che ha portato al vantaggio degli azzurri. “È un po’ ‘morbido'”, ha detto l’allenatore, riferendosi al momento in cui l’arbitro ha deciso di ripetere il tiro dopo l’intervento del Var. “Se il piede non è sulla linea e il Var ha comunicato questo, è giusto farlo ripetere”, ha spiegato, ma ha anche espresso un certo disappunto per la decisione. L’errore, secondo Alvini, ha cambiato l’inerzia del match e ha complicato la situazione del Frosinone.

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La ripetizione del rigore ha alterato l’equilibrio della partita. Alvini ha sottolineato come la decisione dell’arbitro abbia influito sul corso del match, rendendo più difficile il recupero del Frosinone. “È logico che il rigore lo para, te lo fanno ripetere e cambia l’inerzia”, ha detto, riconoscendo la validità della decisione ma anche il suo impatto sul contesto della partita.

Scelte e pulizia in uscita: le critiche dell’allenatore

Alvini ha sottolineato come la squadra abbia commesso errori di scelta, soprattutto nel primo tempo, quando la partita poteva essere recuperata. “Non siamo stati efficaci nelle scelte, soprattutto nel primo tempo”, ha detto, riferendosi a una serie di decisioni che hanno portato a palle perse e occasioni sprecate. Inoltre, ha criticato la pulizia in uscita, che ha permesso al Napoli di prendere vantaggio. “Siamo stati meno puliti in uscita, concedendo troppe palle al Napoli che ha giocatori bravi che ti puniscono”, ha aggiunto.

La mancanza di precisione ha costituito un fattore determinante. Alvini ha riconosciuto che la squadra ha avuto l’occasione di riaprire la partita nel secondo tempo, ma non abbia sfruttato al meglio le situazioni. “Nel secondo tempo, quando avevamo l’occasione per riaprirla, la partita poteva cambiare negli ultimi 10 minuti e non siamo stati efficaci nel metterla dentro”, ha spiegato. Nonostante la sconfitta, Alvini ha riconosciuto che la squadra ha giocato bene in alcuni momenti e ha espresso la volontà di migliorare.

Alvini ha concluso il suo commento dicendo che la partita ha lasciato spunti per lavorare e migliorare. “È una partita che ci lascia tanti spunti per poter lavorare e migliorare”, ha affermato. L’allenatore ha riconosciuto che la vittoria del Napoli è meritata, ma ha anche sottolineato che il risultato è troppo ampio. “Penso che la vittoria del Napoli sia meritata, ma il risultato è troppo ampio”, ha detto, riconoscendo la superiorità della squadra avversaria. La sconfitta non cancella la volontà di crescita. Nonostante la sconfitta, Alvini ha espresso fiducia nella squadra e ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare. “C’è da lavorare e questo è il percorso che dobbiamo fare”, ha concluso, mostrando un atteggiamento costruttivo e orientato al miglioramento. La partita, pur se non conclusa in modo positivo, ha dato l’opportunità al Frosinone di riflettere e crescere.