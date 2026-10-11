Luis Miguel Ramis: “Il VAR ha visto la situazione e è chiaro, è roja”

Luis Miguel Ramis, tecnico dell’Osasuna, ha espresso la sua delusione per la sconfitta contro il Betis in casa, ma ha concentrato la sua critica soprattutto sulle decisioni arbitrali che, a suo avviso, hanno influito negativamente sul risultato. Dopo la partita di LaLiga EA Sports, il tecnico ha sottolineato due errori che, secondo lui, hanno compromesso la reazione del suo team. Il primo riguarda il penalty con cui Isco ha aperto il marcador, mentre il secondo è relativo a una situazione in cui i rojillos hanno richiesto un’espulsione diretta per Natan, ma il capitano del Betis ha segnato il 4-2, chiudendo ogni possibilità di rimonta.

Decisioni arbitrali e contestazione

Ramis ha chiarito che, nonostante la situazione in campo possa apparire ambigua, il VAR ha visto la situazione e ha confermato che la decisione era chiara. “Entiendo que en el campo tengas la duda, pero el VAR ha visto la imagen y es clarísima, es roja”, ha detto il tecnico, sottolineando che la situazione è stata ben visibile e non ammette interpretazioni. L’errore, a suo avviso, ha influito direttamente sul risultato, con il 3-2 che poteva essere stato ribaltato se la decisione fosse stata corretta.

Pubblicità

Il tecnico ha anche espresso la sua frustrazione per la mancanza di fortuna in alcune decisioni arbitrali, che, a suo parere, hanno penalizzato il team. “Tenemos que mirarnos a nosotros también porque nos están haciendo muchos goles y muchos por errores que son solventables”, ha aggiunto, riconoscendo che il team deve migliorare in alcuni aspetti, ma sottolineando che le decisioni arbitrali non sono state favorevoli.

Analisi della partita e prospettive

Ramis ha riconosciuto che la seconda parte della partita è stata buona, con il team che ha dominato e ha messo in difficoltà il Betis. Tuttavia, ha anche espresso rammarico per non aver mantenuto il vantaggio del 3-2, che poteva essere stato decisivo. “Lástima no haber mantenido un poquito más ese 3-2 que ha venido producto de la acción polémica de la roja”, ha detto, sottolineando che la situazione poteva essere diversa se la decisione fosse stata corretta. Il tecnico ha anche parlato del modo in cui si può rialzare la morale del team, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e di riposare. “Con tranquilidad, descansando”, ha detto, ritenendo che il team abbia fatto molte cose bene, nonostante il risultato non sia stato positivo. L’obiettivo, per lui, è quello di continuare a lavorare e a migliorare, per poter ottenere risultati migliori in futuro.