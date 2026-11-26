FCC degli Stati Uniti ha approvato la proposta di SpaceX, azienda fondata da Elon Musk, di lanciare un milione di satelliti per creare centri dati nello spazio. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, aprendo una nuova fase nella competizione tecnologica globale. La decisione rappresenta un passo significativo verso l’implementazione di una infrastruttura spaziale in grado di supportare la crescente domanda di potenza computazionale e dati.

Un passo verso la civilizzazione Kardashev II

Secondo le dichiarazioni di Brendan Carr, presidente della FCC, il progetto potrebbe portare l’umanità verso una civilizzazione Kardashev II, in grado di sfruttare completamente l’energia del sole. L’idea, proposta dall’astronomo russo Nikólai Kardashev nel 1964, classifica le civiltà in base alla loro capacità di utilizzare energia. La scala include tre livelli: I (dal proprio pianeta), II (dal sistema planetario) e III (dalla galassia). La realizzazione di centri dati nello spazio potrebbe rappresentare un importante salto verso un livello superiore. La FCC ha sottolineato l’importanza di questa infrastruttura per mantenere il leadership tecnologico degli Stati Uniti. I satelliti, in grado di utilizzare l’energia solare e ridurre la necessità di refrigerazione, potrebbero rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti i dati e le operazioni di intelligenza artificiale. Inoltre, il sistema seguirà le norme per la gestione dei rifiuti orbitali, garantendo una sostenibilità ambientale.

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La tecnologia spaziale potrebbe diventare un pilastro per il progresso dell’IA.

Elon Musk: un vantaggio crescente

Elon Musk ha espresso soddisfazione per il progresso della sua azienda, rispondendo a un utente su X (ex Twitter). Ha sottolineato che, sebbene nessuna vantaggio sia insuperabile, SpaceX sta superando il resto del mondo e questa superiorità sembra aumentare. L’obiettivo è creare una rete di satelliti che possa supportare la domanda crescente di centri dati per l’IA, rendendo più efficiente il controllo della temperatura e la geoingegneria su larga scala. Secondo Musk, il futuro dell’intelligenza artificiale si trova nello spazio. La rete di satelliti potrebbe diventare un asset strategico non solo per gli Stati Uniti, ma per l’intero mondo. La FCC ha confermato che questa iniziativa è vista come un’opportunità per il progresso tecnologico e per il mantenimento del leadership globale.

La tecnologia spaziale potrebbe diventare un pilastro per il progresso dell’IA.

La decisione della FCC rappresenta un’approvazione formale per un progetto che potrebbe cambiare il panorama della tecnologia e dell’energia. Con un milione di satelliti, SpaceX si prepara a un’era in cui i dati e l’intelligenza artificiale saranno gestiti in modo più efficiente e sostenibile, aprendo la strada a una nuova forma di civilizzazione.