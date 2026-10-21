Verena Stuffer, nuova spalla tecnica per la Rai nella Coppa del Mondo femminile

La Rai ha annunciato una novità nella sua squadra di commento per le gare femminili della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027. Verena Stuffer, ex atleta italiana con un passato di successo nel circuito internazionale, sarà la spalla di Maurizio Fanelli, nuovo telecronista per le competizioni femminili. La notizia, ancora non ufficiale, dovrebbe essere confermata nei prossimi giorni, in vista del gigante inaugurale di Soelden, in programma sabato 24 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach.

Un passato di prestigio in Coppa del Mondo

Verena Stuffer, nata a Bolzano e classe 1984, ha debuttato nel Circo Bianco da adolescente, totalizzando ben dieci top10 in Coppa del Mondo. Il suo miglior risultato è stato il quarto posto nel superG di Cortina d’Ampezzo nel gennaio 2014. L’atleta, originaria dell’Alto Adige, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Sochi 2014, dove ha ottenuto l’undicesimo posto in superG e il quattordicesimo in discesa. Ha anche partecipato a tre edizioni dei Mondiali, senza mai raggiungere la zona medaglie.

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Una carriera in tv e un ritorno in campo

Dopo aver concluso la sua carriera agonistica nel 2018, Stuffer ha iniziato a lavorare come commentatore sportivo, con un focus su eventi di alto livello. La sua esperienza in campo e la sua conoscenza del mondo dello sci alpino la rendono un’ottima scelta per la Rai. La sua collaborazione con Fanelli sostituirà il binomio formato negli anni precedenti da Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini, che hanno commentato le gare femminili per diverse stagioni.

La scelta di Stuffer rappresenta un’evoluzione nella formazione tecnica della Rai, che punta su figure con un background sportivo e una conoscenza approfondita del circuito. La sua partecipazione alle gare e la sua esperienza in televisione la posizionano come una figura chiave per il commento delle competizioni femminili, un settore in crescita e sempre più attento al pubblico. La conferma ufficiale della collaborazione tra Stuffer e Fanelli dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, in vista del primo evento della stagione, che si terrà a Soelden. L’evento segnerà l’inizio della Coppa del Mondo 2026-2027, un torneo che vedrà la partecipazione di atlete di alto livello e che continuerà a suscitare interesse a livello internazionale.

Verena Stuffer: ex atleta italiana con passato in Coppa del Mondo

Maurizio Fanelli: nuovo telecronista per le gare femminili della Rai

La collaborazione sostituirà il binomio Cattaneo-Fanchini

La scelta di Stuffer rappresenta un passo avanti per la Rai nel commento delle gare femminili.

La sua esperienza in campo e in televisione la rende un’ottima scelta per il ruolo.