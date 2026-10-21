Daniel Richardson: “Non faccio questo per fama o soldi, è qualcosa che mi dà pace e felicità”

Daniel Richardson, combattente del Climent Club e attualmente in fase di consolidamento nella sua carriera professionale, ha espresso il suo punto di vista sul motivo per cui si dedica al MMA. “Non faccio questo per fama o soldi, è qualcosa che mi dà pace e felicità”, ha dichiarato il pugile, che si prepara a un incontro contro Willmar Quirama a WOW 33 Vitoria. L’evento, che si terrà nel fine settimana, rappresenta una prova di livello per il giovane atleta, che ha già accumulato un record di 3-0 nella sua carriera professionale.

Un impegno personale e un percorso di crescita

Richardson ha spiegato che la sua decisione di rimanere attivo nel mondo del MMA non è motivata da pressioni esterne, ma da una volontà personale di crescita e di mantenere un ritmo costante. “La mia vita, il mio giorno a giorno, è questa. Per tutto ciò che ho lavorato, non permetto che il rumore esterno mi disturbi”, ha affermato. L’atleta ha anche sottolineato che la sua motivazione proviene da una profonda connessione con il suo lavoro e con la sua famiglia, che rappresentano il suo sostegno principale.

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Il combattente ha inoltre espresso la sua soddisfazione per il momento attuale della sua carriera, considerando che il ritorno a WOW FC è stato una scelta strategica per continuare a progredire. “È il momento giusto per me. Ho bisogno di sfide, di sentire che sto avanzando realmente”, ha detto. La sua decisione di rimanere con WOW FC è stata supportata anche da una serie di vantaggi, come la possibilità di ottenere un Fight Pass, la presenza di un pubblico numeroso e l’attenzione dei media.

Non vedo la necessità di andare altrove ora. Sono in casa, e ho tutto ciò che mi serve per continuare a crescere. Richardson ha anche rivelato che non ha intenzione di abbandonare il circuito di WOW FC nel breve periodo. L’atleta ha espresso l’interesse per un training camp in Tailandia nel prossimo anno, un’esperienza che vorrebbe ripetere ogni anno se le condizioni lo permetteranno.

Un confronto con un avversario di alto livello

Il prossimo incontro di Richardson contro Willmar Quirama rappresenta una sfida significativa, dato che l’avversario è un combattente invincibile con un record di 4-0-1. “Mi piace questa sfida, è simile a quanto ho vissuto nella mia carriera. Abbiamo debuttato in Pro più o meno nello stesso periodo, e adesso lui è a 4-0, io a 3-0”, ha commentato Richardson. L’atleta ha anche espresso la sua convinzione nel poter vincere, grazie al suo stile di combattimento e alla sua strategia ben definita.

Non descarterei del tutto un incontro in dicembre, non so, non ho parlato con nessuno… ma non descarterei farlo prima di finire l’anno. Richardson ha inoltre rivelato che non ha intenzione di abbandonare il circuito di WOW FC nel breve periodo. L’atleta ha espresso l’interesse per un training camp in Tailandia nel prossimo anno, un’esperienza che vorrebbe ripetere ogni anno se le condizioni lo permetteranno. Con un’ambizione chiara di rimanere attivo per almeno tre incontri all’anno, Daniel Richardson si prepara a un futuro che potrebbe portarlo a competere in eventi di alto livello, come il Roig Arena a Valencia. “Vorrei poter combattere lì, è un sogno che mi piacerebbe realizzare”, ha concluso il pugile, che continua a concentrarsi sul suo percorso personale e sulle sue aspirazioni nel mondo del MMA.