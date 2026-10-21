World Series 2026, il duello tra Brewers e Rays si annuncia come una sfida epica

La World Series 2026 si apre con un duello tra due squadre che hanno superato le aspettative: i Milwaukee Brewers e i Tampa Bay Rays. Entrambe, nonostante le spese limitate, hanno raggiunto il vertice della stagione regolare e dei playoff, portando con sé un mix di talenti e strategie uniche. La serie, che si annuncia come una delle più attese del baseball, si svolgerà tra le due città, con un contesto di passione e attesa che coinvolge i tifosi di entrambe le franchigie.

Un percorso strepitoso per i Brewers

I Milwaukee Brewers, guidati dal manager Pat Murphy, hanno dominato la stagione regolare con 103 vittorie, un record che li ha posizionati al primo posto. Nei playoff, hanno sconfitto i San Diego Padres in quattro partite e i Los Angeles Dodgers in un match di grande intensità, dove Shohei Ohtani ha visto una clamorosa crisi offensiva. La squadra si è basata su un roster di stelle, tra cui Jacob Misiorowski, la stella assoluta dei lanciatori, e Aaron Ashby, un rilievo di grande impatto. Il talento di Junior Caminero, 22 anni, e Yandy Diaz, che cerca la grande gioia a 35 anni, ha completato un roster in grado di competere a livello mondiale.

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La squadra si è basata su un roster di stelle, tra cui Jacob Misiorowski, la stella assoluta dei lanciatori, e Aaron Ashby, un rilievo di grande impatto. La gestione di Misiorowski nei playoff e il recupero di Woodruff dai problemi alla spalla saranno due fattori chiave per il successo dei Brewers.

Un’altra sfida per i Rays

I Tampa Bay Rays, pur con un budget inferiore, hanno dimostrato una capacità di costruzione di roster eccezionale. Hanno raggiunto i playoff con 98 vittorie, e hanno sconfitto i New York Yankees e i Cleveland Guardians in modo netto. La squadra si basa su una profondità di lanciatori, con Freddy Peralta e Drew Rasmussen che formano una coppia affidabile. Il talento di Junior Caminero e Yandy Diaz, che ha già vinto una World Series nel 2020, ha reso la squadra una minaccia seria. La profondità di lanciatori dei Rays potrebbe fare la differenza, permettendo di utilizzare alcuni lanciatori partenti come rilievi. Il lato curioso è la presenza di Jake Woodford, che ha giocato per entrambe le franchigie nell’anno.

La sfida tra i Brewers e i Rays si annuncia come una serie di grande incertezza. Le quote danno un leggero vantaggio ai Brewers, ma la profondità di lanciatori dei Rays potrebbe fare la differenza. Tra i punti da tenere d’occhio, c’è la gestione di Misiorowski nei playoff, il recupero di Woodruff dai problemi alla spalla e la capacità dei Rays di utilizzare lanciatori partenti come rilievi. La serie potrebbe andare a gara-6 o addirittura a gara-7, con un’incertezza che coinvolge tutti i giocatori e i tifosi. Entrambe le squadre si preparano a un match che potrebbe diventare un punto di riferimento per il baseball mondiale. La passione delle città, la storia delle franchigie e la qualità dei giocatori rendono questa World Series un evento unico, con un’atmosfera di attesa e di sfida che coinvolge il mondo del baseball.