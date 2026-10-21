Francia in campo a Lione 2026, Berrettini esce in finale di giornata

La seconda giornata del torneo ATP 250 di Lione 2026 ha visto la Francia dominare il campo, con numerose vittorie di giocatori transalpini. Tra i momenti più significativi, la sconfitta di Matteo Berrettini contro Kyrian Jacquet, che ha segnato la sua uscita dal torneo. Il romano ha ceduto al primo turno, chiudendo la sua partecipazione al torneo. La giornata, però, è stata ricca di partite interessanti e di prestazioni di alto livello, con tanti francesi che hanno messo in mostra le loro capacità.

Francia in campo, tanti successi e rimontate

Nella giornata di oggi, la Francia ha dominato il tabellone principale, con diversi giocatori che hanno vinto le loro partite. Corentin Moutet ha messo in mostra la sua classe, eliminando Ugo Humbert in una lotta durissima. Il francese ha ora il compito di affrontare Felix Balshaw, una delle promesse del tennis europeo. Allo stesso tempo, Luca van Assche ha vinto contro Clement Tabur con un punteggio di 7-6(3), mettendo in mostra la sua capacità di rimontare. Il suo prossimo avversario sarà Valentin Vacherot, un monegasco che ha dato un’impressione di qualità.

Pubblicità

La partita del giorno: Altmaier rimonta contro Droguet

Una delle partite più emozionanti del giorno è stata quella tra Daniel Altmaier e Titouan Droguet. Il tedesco ha rimontato in modo straordinario, vincendo 5-7 7-6(4) 7-6(3) per un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta. La partita ha visto un’alternanza di vantaggi e momenti di tensione, con Altmaier che ha dimostrato una grande capacità di rimonta. La vittoria ha messo in mostra la sua determinazione e la sua capacità di reagire sotto pressione.

Domani tornano in campo Musetti e Cobolli

Nella giornata di domani, Lorenzo Musetti tornerà in campo, affrontando Moise Kouamé, un giocatore di notevoli speranze. Il torinese dovrà fare fronte a un avversario che ha dimostrato di essere in forma. Per Flavio Cobolli, invece, dovrà attendere giovedì, dato che il suo prossimo avversario sarà uno tra Wawrinka e Landaluce, che giocheranno domani. La partita di Cobolli sarà probabilmente un momento chiave per il suo torneo.

Altre partite interessanti hanno visto Arthur Fery sconfitto dal croato Borna Gojo, che ha dimostrato di essere in forma. Gojo, un qualificato, ha messo in mostra un livello di tennis eccezionale, con un punteggio di 6-3 7-6(2) che ha lasciato tutti a bocca aperta. La sua capacità di rimontare e di mantenere la concentrazione è stata un aspetto chiave della sua vittoria. La giornata di oggi ha visto un mix di vittorie francesi, rimontate e prestazioni di alto livello. Il tennis a Lione 2026 continua a regalare emozioni e momenti di grande spettacolo, con tanti giocatori che si stanno dimostrando in grado di competere a livello internazionale.