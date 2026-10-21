L’Aquabike di Olbia regala medaglie e orgoglio alla Motonautica italiana

Domenica 18 ottobre, a Olbia, si è svolta l’ultima tappa del Campionato Mondiale UIM Aquabike 2026, un evento che ha regalato emozioni e successi alla Motonautica italiana. Tra i risultati più significativi, Aurora Filiberti ha conquistato il terzo posto nella Runabout GP4 Ladies, un risultato che conferma la sua posizione tra le migliori piloti del mondo. La pilota classe 2010 ha chiuso al secondo posto dietro all’estone Annemarie Oiemets, precedendo la francese Alizée Vanden-Blecken. Il successo di Filiberti si aggiunge al bronzo europeo e al bronzo mondiale ottenuti nella scorsa stagione, rafforzando la sua reputazione internazionale.

Un evento di grande spessore per la Motonautica

«Il Mondiale a Olbia si conferma un evento di grande spessore per la Motonautica» ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione. L’afflusso di piloti italiani e stranieri ha reso la manifestazione un successo, con una competizione intensa e di alto livello. Tra i risultati più importanti, il secondo posto di Roberto Mariani nella tappa sarda, che ha chiuso il Mondiale al terzo posto assoluto. Si tratta di una medaglia di bronzo “pesante”, che conferma la dimensione internazionale del pilota dopo l’oro ottenuto nel Campionato Europeo Aquabike.

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Altri successi sono arrivati da piloti italiani in diverse categorie. Pierpaolo Terreo ha ottenuto l’ottavo posto nella Runabout GP1, dove Samuel Johansson ha conquistato il titolo mondiale. Matteo Benini, invece, ha chiuso al decimo posto a Olbia, conquistando l’ottava piazza finale. Nella Sku Ladies GP1, Naomi Benini si è aggiudicata la sesta posizione assoluta grazie all’ottavo posto in Sardegna. Tra i risultati più importanti, l’argento conquistato da Aurora Filiberti nella Runabout GP4 Ladies, un successo che si aggiunge al bronzo europeo e al bronzo mondiale della scorsa stagione.

Risultati e successi in diverse categorie

Nella stessa categoria, Rachele Rizzo ed Elisa Tiberi hanno ottenuto rispettivamente il quinto e il sesto posto. Andrea Guidi e Alessio Ascione hanno chiuso rispettivamente al quarto e all’ottavo posto nella Ski Division GP2, mentre Manuel Reggiani ha conquistato il quarto posto nella Runabout GP2. Soddisfazione Olbia, però, ha ospitato anche l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Moto d’Acqua per le classi Spark Giovanile 12-14, dove Paolo Tartarini ha conquistato la vittoria, precedendo Francesco Bellone e Sofia Secchiaroli, e la Spark Giovanile 15-18, dove il successo è andato ad Alessio Ascione al termine di manche combattute con Francesco Delle Grottaglie, secondo classificato.

La Motonautica si prepara ora a tornare protagonista a Brindisi, dove nel prossimo fine settimana si svolgeranno gli appuntamenti del Campionato Italiano Circuito Formula Junior Elite (con l’ultima tappa stagione) e della categoria GT30. Tutto per un nuovo fine settimana di gare che vedrà in acqua giovani piloti e protagonisti del circuito, pronti a contendersi i risultati conclusivi della stagione.

La Sardegna si conferma un’importante sede per la Motonautica internazionale

Il successo di Aurora Filiberti rappresenta un ulteriore passo avanti per la Motonautica italiana

La manifestazione di Olbia ha visto la partecipazione di piloti provenienti da diversi Paesi, con un’atmosfera intensa e una competizione di alto livello. L’evento ha regalato non solo medaglie, ma anche orgoglio nazionale, con risultati che confermano la competitività del nostro sport a livello internazionale. La Motonautica italiana si prepara ora a tornare protagonista a Brindisi, dove nel prossimo fine settimana si svolgeranno gli appuntamenti del Campionato Italiano Circuito Formula Junior Elite e della categoria GT30.