Maratona di Venezia celebra 40 anni: record di partecipanti e percorso da cartolina

La Maratona di Venezia festeggia 40 anni con record di partecipanti e un percorso suggestivo e internazionale.

La Maratona di Venezia celebra il suo quarantesimo anno con un evento che vanta un record di partecipanti e un percorso unico per la sua bellezza e suggestività. Domenica 25 ottobre, la kermesse si svolgerà con la partecipazione di ben 24.000 podisti, un numero senza precedenti per la manifestazione. Il 70% degli iscritti proviene dall’estero, confermando il crescente prestigio internazionale della competizione.

percorso da cartolina

Il percorso, sempre affascinante, inizia sulla Riviera del Brenta, attraversando idealmente i comuni di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira. Si prosegue con un suggestivo transito tra le mura del Museo del ‘900-M9, prima di raggiungere il Parco San Giuliano. Il tragitto si snoda poi lungo il Ponte della Libertà, entrando in città attraverso la rinnovata area portuale di Santa Marta. La corsa si svolge lungo la panoramica Fondamenta delle Zattere, che costeggia il Canale della Giudecca, fino a Punta della Dogana. La manifestazione, che si conclude con l’arrivo in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Giardini della Biennale, include un suggestivo attraversamento del Canal Grande su un ponte galleggiante di 166 metri e il consueto giro d’onore in Piazza San Marco. Il percorso è un’esperienza unica, che unisce la bellezza del territorio a una sfida sportiva di alto livello.

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record di partecipanti

La Maratona di Venezia, che si svolgerà domenica 25 ottobre, registra un record di partecipanti, con 24.000 podisti che si daranno battaglia. Tra questi, 10.200 correranno la distanza massima, mentre il resto si dividerà tra la mezza maratona e le gare di 10 km. Il percorso, che si conclude con l’arrivo in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Giardini della Biennale, include un suggestivo attraversamento del Canal Grande su un ponte galleggiante di 166 metri e il consueto giro d’onore in Piazza San Marco.

La manifestazione, che celebra i 40 anni, vanta una partecipazione internazionale in crescita, con il 70% degli iscritti provenienti da Paesi esteri. Questo dato conferma il riconoscimento globale della qualità e dell’appeal della Maratona di Venezia, che si distingue per la sua unicità e per la sua capacità di attrarre atleti e appassionati da tutto il mondo.

Annunciati i nomi di alcuni dei migliori atleti al mondo, tra cui l’etiope Deribe Robi, che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno in 2h08:48. Al suo fianco si contenderà il connazionale Tafese Delelegn, terzo nel 2022, e il keniano Elkana Kipkemei Kiprop, quarto a Milano in 2h08:42. Tra le donne spiccano le etiopi Fikrte Wereta, che ha corso a Sydney in 2h25:18, e Gete Dukale, con un personale di 2h26:08. La Maratona di Venezia si conferma come uno degli eventi più prestigiosi del panorama sportivo italiano, con un mix di tradizione, innovazione e prestigio internazionale.

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