Diego Ulissi annuncia l’addio al ciclismo: “Sarà la mia ultima stagione”

Diego Ulissi ha ufficializzato l’addio al ciclismo professionistico, fissando la data della sua ultima stagione. L’annuncio, arrivato attraverso i suoi profili social, segna la conclusione di un percorso iniziato nel 2010 e che lo ha visto vincere 49 corse e mantenere un record di continuità con almeno una vittoria ogni stagione, dal debutto fino al 2025. Ulissi, classe 1989, resterà ancora un anno alla squadra XDS Astana prima di appendere definitivamente la bicicletta al chiodo, chiudendo una carriera che ha visto la sua crescita da atleta juniores a uno dei migliori professionisti del ciclismo italiano.

Un’ultima stagione per un palmarès di tutto rispetto

Ulissi ha espresso soddisfazione per il bilancio della sua carriera, sottolineando come l’ultima stagione rappresenti un’occasione per aggiungere ulteriori soddisfazioni al suo palmarès. “Resta, quindi, un’ultima stagione per aggiungere qualche altra soddisfazione a un palmarès di tutto rispetto”, ha scritto. Il toscano ha ringraziato il team XDS Astana per il supporto e ha espresso il desiderio di godersi un po’ di riposo prima della diciottesima e ultima stagione. La decisione di ritirarsi segna la fine di un’era, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di Ulissi.

Pubblicità

Il Giro d’Italia resta il cuore della sua carriera. Il Giro d’Italia, con otto tappe vinte tra il 2011 e il 2020, rappresenta il cuore della carriera di Ulissi. La maglia rosa, indossata per la prima volta nel maggio 2025 dopo la sesta frazione, è un traguardo che ha segnato la sua vita da ciclista. Ulissi ha ricordato come il sogno di indossare la maglia azzurra sia stato inseguito per tutta la sua carriera. “Per me è stato un onore, come sempre e da sempre, vestire la maglia della Nazionale ai Campionati Europei”, ha scritto, sottolineando il legame con la squadra nazionale.

Un record di continuità e successi in ogni categoria

Ulissi ha anche ricordato i suoi successi in corse di un giorno, tra cui il Grand Prix Cycliste de Montréal (2017), la Milano-Torino e il Giro dell’Emilia (entrambe nel 2013), il Gran Premio Città di Lugano (2019), il GP Industria & Artigianato (2022) e il Giro dell’Appennino 2025. Tra le sue vittorie si contano anche le classifiche generali in eventi come il Giro di Slovenia (2011 e 2019), il Giro di Turchia (2017), il Giro del Lussemburgo (2020), la Settimana Ciclistica Italiana (2021) e il Giro d’Austria (2024). Il record di 16 stagioni consecutive con almeno una vittoria è un traguardo che lo colloca tra i migliori della sua generazione.

Un percorso iniziato con due titoli mondiali Juniores. Ulissi ha ricordato i suoi inizi, con due titoli mondiali Juniores consecutivi, vinti a Spa-Francorchamps nel 2006 e ad Aguascalientes nel 2007. La sua carriera, però, non si è limitata al successo sportivo: ha anche svolto un ruolo di supporto per i giovani del ciclismo italiano, contribuendo al loro sviluppo. “È stata una grande gioia essere stato di supporto ai nostri giovani, il futuro del nostro sport”, ha dichiarato, chiudendo con un messaggio di gratitudine e speranza per il futuro del ciclismo.