Felicia Schröder si aggiudica il Golden Girl

Felicia Schröder, 19 anni, del Real Madrid, si è aggiudicata il Golden Girl, riconosciuta come la miglior giocatrice under 21 d’Europa. La giovane attaccante, originaria della Svezia, ha conquistato il premio dopo una stagione eccezionale con la squadra madrileña. Dopo aver giocato 41 partite e segnare 43 gol, insieme a 12 assist, Schröder ha dimostrato un talento straordinario che la ha portata a superare le concorrenti del Barcelona, tra cui Clara Serrajordi, Sydney Schertenleib e Giulia Galli. La vittoria la conferma come la seconda giocatrice del Real Madrid a vincere il Golden Girl, dopo Linda Caicedo.

Un talento in crescita

La stagione di Felicia Schröder ha visto numeri impressionanti, con una media di oltre un gol per partita. Dopo essere arrivata al Real Madrid l’estate scorsa, la giocatrice ha immediatamente lasciato il segno, contribuendo alla vittoria della Women’s Europa Cup, dove ha segnato 8 gol. Inoltre, ha giocato cinque partite internazionali, segnando altri tre gol. Il successo del Golden Girl rappresenta un riconoscimento al suo lavoro e alla sua capacità di adattarsi al livello più alto del calcio femminile europeo. La sua carriera ha visto prestazioni straordinarie in Svezia e in Spagna. Schröder ha iniziato la sua carriera con il BK Häcken, dove ha conquistato la Liga svedese e ha segnato 43 gol in 41 partite. Con il Real Madrid, ha dimostrato una maturità e una leadership che la distinguono. Il suo successo non è solo un traguardo personale, ma anche un’indicazione del potenziale del Real Madrid femminile nel futuro.

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Un’eredità di successi

La vittoria di Schröder si colloca in un contesto di successi storici per il Real Madrid femminile. Dopo Michelle Agyemang, che aveva vinto nel 2025, Schröder diventa la seconda giocatrice del club a ricevere il Golden Girl. La sua vittoria è un ulteriore segno del talento che il club sta sviluppando nel settore giovanile. La sua carriera, iniziata con il BK Häcken in Svezia, ha portato a risultati straordinari, con la conquista della Liga svedese e la partecipazione alla prima edizione della Women’s Europa Cup.

La sua vittoria è un riconoscimento al suo impegno e alla sua abilità. Con il Real Madrid, Schröder ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, e il suo futuro sembra promettente. La sua carriera è appena iniziata, ma i numeri e i successi parlano chiaro. Con il Golden Girl 2026, si unisce a un’altra lista di grandi talenti, come Linda Caicedo, che aveva vinto il premio nel 2023.

41 partite giocate con il BK Häcken

43 gol segnati e 12 assist

Conquista della Women’s Europa Cup

Vittoria del Golden Girl 2026

La carriera di Felicia Schröder è iniziata con un grande successo, e il suo futuro nel calcio femminile sembra essere pieno di prospettive. Con il Real Madrid, la giocatrice ha dimostrato di poter competere a livello europeo, e il suo talento è stato riconosciuto a livello internazionale. La sua vittoria del Golden Girl è un ulteriore passo verso il riconoscimento che merita, e un segno del potenziale che il calcio femminile italiano e europeo sta sviluppando.

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