Trieste batte Quinto ai rigori nell’anticipo della Serie A1

Trieste ha vinto nell’anticipo della 13ma giornata della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile, battendo il Quinto ai tiri di rigore per 16-17. La partita, giocata in casa, si è risolta in un match equilibrato che ha visto i due team confrontarsi punto a punto per tutta la durata dei tempi regolamentari, finendo 12-12. L’errore decisivo è arrivato nella quarta serie di rigori, quando il Quinto ha sbagliato il tiro di Pistaffa, permettendo ai padroni di casa di portare a casa i due punti.

Un match equilibrato e teso

La gara ha visto un’alternanza di parziali che ha mantenuto alta la tensione. Il primo quarto si è concluso sul 4-4, mentre nella seconda frazione i padroni di casa hanno messo la testa avanti, portandosi a 7-6. I giuliani hanno poi rientrato nel terzo periodo, chiudendo il terzo tempo sul 10-10. L’equilibrio non si è mai spezzato neppure nell’ultimo quarto, che ha finito 12-12. La partita ha visto un’alta intensità, con diversi episodi di limite di falli che hanno portato all’espulsione di Cubranic e Baksa nel terzo tempo.

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La classifica si modifica

Con la vittoria, il Trieste, nonostante la partita in più disputata, ha agganciato l’Ortigia in classifica al quarto posto a quota 11. Il Quinto, invece, ha salito a quota 4 grazie al punto ottenuto, staccando Olympic Roma e Telimar, pur avendo una partita in meno. Il Quinto dovrà recuperare il match della prima giornata contro il Napoli, rinviato al 16 dicembre. La vittoria di Trieste ha permesso di mantenere la posizione in classifica, mentre il Quinto ha migliorato la sua posizione.

La serie dei rigori ha deciso la partita. Nella serie dei rigori, Trieste ha realizzato 5 gol su 5, mentre il Quinto ha visto un errore decisivo da parte di Pistaffa. La sequenza ha visto Gogov (Q) e Sordini (T) segnare, seguiti da Puccio e Faraglia. L’errore di Pistaffa ha condannato il Quinto, portando il risultato finale a 16-17. I portieri hanno alternato in porta Nishimura e Frediani per il Quinto, mentre Coimbra e Oliva hanno difeso il Trieste. L’arbitrato è stato affidato a Severo e Petronilli, che hanno seguito con attenzione l’evolversi della partita.

La vittoria di Trieste ha confermato la sua forza in casa, mentre il Quinto dovrà migliorare la sua prestazione per riuscire a recuperare la posizione in classifica. La Serie A1 2026-2027 continua a mostrare un’intensità elevata, con partite che si risolvono spesso nei minuti finali, come in questo caso, dove i rigori hanno deciso il destino del match. La vittoria di Trieste ha portato un ulteriore passo avanti nella classifica. Con i due punti ottenuti, il Trieste ha mantenuto la sua posizione in classifica, nonostante abbia giocato una partita in più rispetto al Quinto. Il Quinto, invece, ha migliorato la sua posizione, salendo a quota 4, staccando Olympic Roma e Telimar. La prossima sfida per il Quinto sarà il recupero del match contro il Napoli, che è stato rinviato al 16 dicembre.