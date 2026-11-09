Italia alpina, novità in vista per Levi: Bendotti al posto di Sala

L’Italia si prepara al prossimo slalom maschile della stagione 2026-2027, in programma a Levi, in Finlandia, con un cambio di assetto nella squadra azzurra. L’infortunio al ginocchio destro di Tommaso Sala ha costretto il direttore tecnico Massimo Carca a modificare i piani, sostituendo il campione con Matteo Bendotti, classe 2001, all’esordio assoluto sul circuito maggiore. La decisione è arrivata dopo che Sala, 31enne brianzolo, ha accusato un dolore durante un allenamento a Gurgl, in Austria, domenica 8 novembre, senza cadere.

Un infortunio che mette a rischio la stagione

Le prime valutazioni effettuate a Sölden hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, che sarà ulteriormente analizzato dalla Commissione medica FISI. Il timore è legato a una possibile lesione al legamento crociato, come già accaduto nel 2024, quando Sala fu costretto a saltare l’intera stagione. Dopo un periodo di sosta, il campione tornò al cancelletto nel novembre 2025, conquistando un settimo posto a Val d’Isere e qualificandosi per le Olimpiadi di casa. Ora, però, il futuro sembra incerto.

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La squadra azzurra si adatta con Bendotti

La squadra azzurra, che era al lavoro in Austria, ha visto modificarsi la sua composizione. Sette pettorali sono stati convocati per la gara di Levi, tra cui Alex Vinatzer, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco e Matteo Canins. Al posto di Sala, invece, è stato chiamato Matteo Bendotti, 25enne di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Bendotti, che aveva già partecipato a un evento in Bulgaria nel 2024, ma non aveva potuto gareggiare per la cancellazione della competizione, ha l’occasione di esordire in un evento di livello internazionale.

Un esordio in vista per Bendotti

La squadra, seguita dai tecnici Alexander Prosch, Giancarlo Bergamelli, Davide Marchetti, Marco Gullino, Andrea Borgato, Alessandro Federici e Nicola Martini, si prepara al raduno a Soelden, dove si concentrerà su allenamenti mirati per la gara di Levi. L’obiettivo è mantenere la competitività della squadra, nonostante l’assenza di un atleta di alto livello. La decisione di convocare Bendotti rappresenta un tentativo di rafforzare la squadra in vista della stagione 2026-2027.

La Coppa del Mondo si avvia verso un nuovo ciclo

La Coppa del Mondo di sci alpino si avvia verso un nuovo ciclo, con la squadra azzurra che dovrà affrontare le sfide del circuito internazionale. L’arrivo di Bendotti potrebbe rappresentare un’opportunità per il giovane atleta, che ha già dimostrato capacità in alcune competizioni. La squadra, però, dovrà fare i conti con l’assenza di Sala, che si trova in fase di valutazione medica. La prossima settimana sarà decisiva per capire se l’atleta tornerà in campo o se dovrà prendersi un periodo di riposo. La squadra azzurra, con la sua nuova composizione, si prepara a un’altra sfida nel circuito internazionale. L’arrivo di Bendotti potrebbe aprire nuove possibilità per il futuro della squadra, ma la mancanza di Sala rappresenta un’incognita. La decisione di convocare il giovane atleta riflette la volontà di mantenere la competitività e di sfruttare le opportunità offerte dal calendario della Coppa del Mondo.

Con l’arrivo di Bendotti, l’Italia si prepara a un’altra stagione di sci alpino, con l’obiettivo di mantenere la posizione di leader nel circuito internazionale. La squadra, con i suoi tecnici e i nuovi convocati, dovrà affrontare le sfide del prossimo fine settimana a Levi, dove si disputerà il primo slalom maschile della stagione 2026-2027. La decisione di sostituire Sala con Bendotti ha suscitato interesse nel mondo dello sci alpino, con molti che vedono in questo cambiamento un’opportunità per il giovane atleta. La squadra azzurra, con i suoi tecnici e i nuovi convocati, dovrà affrontare le sfide del prossimo fine settimana a Levi, dove si disputerà il primo slalom maschile della stagione 2026-2027.

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