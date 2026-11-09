Taekwondo, due asiatici vincono nella seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili

La seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili 2026 si è aperta con due vittorie asiatiche nel taekwondo, a Dakar, dove si svolgono le competizioni. La sudcoreana Siwoo Lee ha dominato la categoria -49 kg femminile, battendo l’australiana Mackenzie Macdonald per 2-0 in una gara in cui ha segnato un 16-1 nel primo round e un 13-0 nel secondo. La vittoria di Lee ha rafforzato la presenza asiatica nel taekwondo, un settore in cui la rappresentanza orientale si conferma sempre più dominante. Sul podio si sono invece piazzate Houssenina Zada mamoudhu (Niger) e Ioanna Konstantinoue (Cipro), che hanno conquistato il terzo posto.

Confronto incerto tra taiwanese e uzbeche

Nella categoria maschile, il taiwanese Po-You Cheng ha vinto contro l’uzbeche Asabdek Samandorv con un punteggio di 1-2. La gara ha visto un buon inizio per Cheng, che ha avuto il vantaggio di 2-0 nel primo round, ma ha subito la rimonta del rivale, che ha portato il punteggio a 0-0. Tuttavia, Cheng ha riacquistato la superiorità nel terzo round, portando il risultato a 4-6 e conquistando la vittoria. Il match ha dimostrato un equilibrio tra le due nazioni, con un’azione intensa e tecnica che ha lasciato il segno. La vittoria di Cheng ha messo in luce la competitività tra atleti di diversi paesi.

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Assenza italiana e medaglie per Niger e Bolivia

Non è stato presente alcun rappresentante della Nazionale italiana nel taekwondo durante la seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili. Questo ha lasciato un vuoto nella competizione, ma non ha impedito a altri atleti di conquistare i successi. Il rappresentante del Niger, Abdoul Aziz Issifi Mamoudou, ha ottenuto il bronzo, come pure Alejandro Tordoya Ayaviri del Bolivia. Questi risultati hanno messo in evidenza la diversificazione delle nazioni partecipanti e la crescita di atleti da paesi non tradizionalmente forti nel taekwondo.

La seconda giornata ha visto un’ampia partecipazione di atleti provenienti da diversi continenti, con un focus particolare sull’Asia. Le vittorie di Lee e Cheng hanno confermato la forza di questa regione nel taekwondo, ma anche la presenza di atleti da paesi come il Niger e il Bolivia ha dato un’immagine più completa delle competizioni. La mancanza di rappresentanti italiani ha lasciato un’impronta di vuoto, ma non ha ostacolato la qualità delle gare, che hanno visto un’azione intensa e tecnica. La partecipazione di atleti da paesi diversi ha reso le gare più competitive e interessanti.

Vittoria della sudcoreana Siwoo Lee nella categoria -49 kg femminile

Confronto incerto tra taiwanese Po-You Cheng e uzbeche Asabdek Samandorv

Bronzo per il rappresentante del Niger e per l’atleta boliviano

Il taekwondo si conferma uno degli sport più dinamici delle Olimpiadi Giovanili, con gare che coinvolgono atleti di ogni età e provenienza. La seconda giornata ha messo in mostra la diversità e la competitività del settore, con risultati che riflettono sia la tradizione asiatica che l’emergente presenza di atleti da altre regioni. La prossima giornata promette di portare ulteriori sorprese e confronti interessanti, con un’attenzione sempre maggiore sulle nuove generazioni di combattenti.