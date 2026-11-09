Il padre di Shakira segue un percorso di salute complesso e seguito

Il padre di Shakira, William Mebarak, continua a seguire un percorso di salute complesso, con episodi ricorrenti e cure a casa. La famiglia ha smentito notizie di un ricovero recente, sottolineando che Mebarak rimane a casa, accompagnato da persone care e con i trattamenti abituali. La sua salute ha suscitato preoccupazione a causa della sua età avanzata, di antecedenti medici gravi e di un recente viaggio di Shakira a Barranquilla, dove è stata vista accompagnare il padre in giro per la città. Nonostante le immagini di Mebarak in sedia a rotelle e con supporto medico, non c’è conferma di un ricovero in ospedale.

Un percorso di salute segnato da episodi ricorrenti

Mebarak ha affrontato diversi episodi di salute nel corso degli anni, tra cui una serie di ricoveri in UCI per infezioni respiratorie e neumonie, che hanno messo a rischio la sua vita a causa della sua fragilità pulmonare. Nel 2023, ha subito un intervento chirurgico per l’installazione di una valvola di Hakim a causa di una condizione chiamata idrocefalia, che si verifica quando si accumula liquido nel cervello. Questo problema è emerso dopo un trauma cranico subito nel 2022. Questi episodi hanno alimentato la preoccupazione tra i fan e i media, specialmente quando, a inizio novembre, è emerso un reportage su un possibile ricovero in un’ospedale di Barranquilla. Tuttavia, fonti vicine alla famiglia hanno smentito questa notizia, affermando che Mebarak rimane a casa, con i suoi trattamenti abituali e con la compagnia di chi ama.

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La reazione di Shakira e la sua famiglia

Shakira ha risposto alle preoccupazioni dei fan attraverso un messaggio su Instagram, ringraziando chi ha espresso affetto per la sua famiglia in questa difficile settimana. Ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, senza però fornire dettagli sulla salute del padre. La famiglia ha mantenuto un certo grado di riservatezza, come è loro abitudine, riguardo alla privacy del loro nucleo familiare.

La salute di Mebarak è diventata un tema di interesse internazionale, non solo per i fan, ma anche per il mondo del divertimento, dove ogni cambiamento nella sua condizione ha suscitato attenzione e speculazioni. La sua storia è diventata un esempio di come la salute di una figura familiare può influenzare l’attenzione globale. Nonostante i episodi di salute, Mebarak continua a vivere con la sua famiglia, con i trattamenti necessari e con il sostegno di chi lo ama. La sua condizione rimane sotto osservazione, ma non ci sono segnali di un peggioramento improvviso o di un ricovero recente.

La salute di Mebarak è un tema di interesse globale.

La famiglia ha mantenuto la riservatezza sulle condizioni del padre.