Declan Rice: “Le reti sociali possono rovinarti la giornata”

Declan Rice, centrocampista del Leicester City e della squadra nazionale inglese, ha parlato apertamente delle critiche di natura gordofobica rivolte alla sua compagna, Lauren Fryer, e ha sottolineato l’impatto negativo che le reti sociali possono avere sulla vita quotidiana. L’attaccante, noto per la sua leadership e la sua capacità di rimanere concentrato, ha espresso la sua preoccupazione per l’uso eccessivo di piattaforme digitali e ha rivelato come la sua decisione di allontanarsi da X (Twitter) sia stata motivata proprio da questa esperienza. Rice, che ha un figlio di quattro anni, ha anche riflettuto sulle conseguenze di un’educazione basata su valori e sforzo, evitando di far crescere i propri figli come “bambini mimati”.

Le reti sociali e la sua scelta di distanza

Rice ha spiegato che per lui, il tempo trascorso davanti a uno schermo non è un valore importante. “Per me, il tempo davanti alla schermata non è qualcosa di significativo”, ha detto. Ha anche sottolineato come le reti sociali possano influenzare negativamente la vita di una persona, a volte rovinando una giornata intera. “Puoi passare una mattina fantastica; leggi una sola cosa e questo ti rovina la giornata”, ha commentato durante un’intervista alla rivista GQ, dopo essere stato incluso nella lista dei “Migliori uomini dell’anno”.

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La sua relazione con Lauren Fryer è stata messa alla prova da commenti offensivi e critiche di natura gordofobica. Rice ha difeso la sua compagna in modo decisivo, sottolineando che per lui lei è “l’amore della sua vita e non esiste nessuno migliore per lui”. Dopo l’episodio, ha deciso di non tornare su X (Twitter), un passo che ha preso dopo aver visto come le critiche potessero influenzare negativamente la sua vita personale. “Non ho più aperto l’applicazione X da allora”, ha detto, riferendosi a un momento in cui aveva subito un’ondata di commenti negativi.

Valori, denaro e la sua visione del successo

Rice ha anche parlato del rapporto tra denaro e successo, sottolineando che nonostante i suoi guadagni, non si sente mai soddisfatto per il fatto di possedere tanti soldi. “La quantità di denaro che c’è nel calcio è semplicemente ridicola”, ha detto, riferendosi al suo stipendio di 419.000 euro a settimana. Tuttavia, ha chiarito che non si alza ogni mattina pensando: “Vaya, ho molto denaro”. “Non è l’obiettivo finale”, ha aggiunto, mostrando una visione più umile e riflessiva del successo.

La sua esperienza con le reti sociali e la difesa della compagna hanno messo in luce una serie di temi importanti: la lotta contro la gordofobia, l’impatto psicologico delle piattaforme digitali e l’importanza di trasmettere valori ai propri figli. Rice, che sta negoziando la sua rinnovazione con l’Arsenal, continua a essere un esempio di come il successo non debba mai cancellare la capacità di rimanere umano e sensibile alle problematiche sociali.

Rice ha anche espresso preoccupazione per l’impatto delle reti sociali sui bambini, sottolineando che per lui, il tempo trascorso davanti a uno schermo non è un valore importante. “Voglio che si sforzi e capisca il valore di queste cose”, ha aggiunto, riferendosi al suo figlio Jude, di quattro anni. La sua decisione di allontanarsi da una piattaforma così influente ha anche portato a una riflessione più ampia sul ruolo delle reti sociali nella società moderna.