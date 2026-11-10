Almudena Ariza smentisce dichiarazioni di Abascal su vivienda e perspectiva de género

Almudena Ariza, storica corresponsale di RTVE, ha reagito alle dichiarazioni del leader di Vox, Santiago Abascal, durante l’intervista su ‘La Revuelta’, smentendo l’idea che la mancanza di case sia legata alla “perspectiva de género”. La giornalista ha sottolineato che il concetto non implica limitare la costruzione di abitazioni, ma piuttosto considerare le esigenze delle persone nella progettazione degli spazi urbani. L’interrogatorio, condotto da David Broncano, ha visto un confronto acceso tra i due, con Ariza che ha definito un momento “bochornoso” per l’intervista.

La reazione di Almudena Ariza alla posizione di Abascal

Durante l’intervista, Abascal ha affermato che la scarsità di case è dovuta alla mancanza di costruzione con una “perspectiva de género”. Ariza ha smentito questa affermazione, sottolineando che il termine non si riferisce a impedire la costruzione, ma a garantire spazi sicuri e accessibili. “Decir que por eso faltan casas es falso”, ha detto la giornalista, mettendo in luce la sua valutazione critica delle parole del politico. L’argomento è stato uno dei punti centrali del dibattito, con la reporter che ha chiarito il significato della “perspectiva de género” nel contesto dell’urbanismo.

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Un dibattito acceso tra giornalista e politico

La discussione tra Ariza e Abascal ha toccato diversi temi, tra cui l’immigrazione, la violenza machista e l’accesso alla casa. Il presentatore, David Broncano, ha posto domande dirette, mentre il leader di Vox ha risposto con un tono che ha suscitato reazioni. Abascal ha rifiutato l’uso del termine “perspectiva de género” in quel contesto, affermando “Yo no comparto ese término”. Ariza, invece, ha insistito sulla necessità di un approccio più inclusivo nella pianificazione urbana, sottolineando che la sicurezza e l’accesso ai servizi sono elementi chiave.

La giornalista ha anche sottolineato che la mancanza di case non è legata a questioni di genere, ma a problemi strutturali e economici. “Ha sido uno de los momentos más bochornosos de la entrevista”, ha commentato Ariza, rivelando la sua valutazione critica. L’intervista, che ha visto la partecipazione di un pubblico che ha accolto Abascal con grida di “presidente” e bandiere spagnole, ha suscitato reazioni sia tra il pubblico che tra i media. Prima dell’intervista, Ariza aveva già espresso le sue opinioni su possibili domande riguardo ai piani di RTVE e alle soluzioni per la crisi abitativa. La sua presenza in ‘La Revuelta’ era stata anticipata, e la sua critica ha rafforzato la sua posizione come voce autorevole sul tema. La discussione ha messo in luce le differenze di approccio tra un leader politico e un’esperta del settore, con Ariza che ha sottolineato l’importanza di un’urbanistica inclusiva e responsabile.