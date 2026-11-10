Lazio in ansia per infortuni: Tavares e Sutalo a rischio, Zaccagni in verifica

La Lazio si trova a fronteggiare un momento di preoccupazione per diversi infortuni tra i giocatori, con Tavares e Sutalo che restano in sospeso e Zaccagni in attesa di controlli. La squadra, già affetta da diversi episodi di stiramenti e lesioni muscolari, si trova a dover gestire una situazione complessa che potrebbe influire sulle prossime partite. Gattuso, tecnico della squadra, ha espresso i timori del gruppo, riconoscendo che alcuni giocatori potrebbero fermarsi per poco tempo, ma si spera in un recupero rapido.

Stiramenti e controlli in corso

Il problema si presenta con la frequenza di infortuni, con diversi giocatori che hanno subito stiramenti o lesioni muscolari. Tavares, in particolare, era stato segnalato come a rischio durante la partita a Napoli, mentre Sutalo, noto per i problemi di infortuni, ha saltato diverse partite negli ultimi anni. Gli ultimi 48 ore sono decisive per capire l’entità delle lesioni, con controlli programmati per oggi. Gattuso ha chiarito che si dovrà attendere i risultati per decidere se i giocatori possano tornare in campo.

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La situazione di Zaccagni è ancora incerta

Zaccagni, che aveva mostrato una buona forma, ha subito un edema alla coscia sinistra, di cui non è chiaro se sia conseguenza di una botta nel contrasto con Romano o di una lesione durante l’allungamento. I medici stanno valutando se si tratti di un trauma o di un problema muscolare. Gattuso ha espresso la convinzione che si tratti di un trauma, ma si attendono i dati della risonanza per confermare. Il giocatore potrebbe non essere disponibile per le prossime partite, con un impatto sul piano tattico.

Recupero di Rovella e Marusic

Fortunatamente, alcuni giocatori stanno recuperando, come Rovella e Marusic, che sono tornati in gruppo dopo un periodo di lavoro a parte. Questo dà una scelta tattica più ampia al tecnico, che può sfruttare la loro esplosività. Gudmundsson, invece, è in fase di allenamento e potrebbe essere utilizzato in diverse posizioni, anche come sostituto di Zaccagni. Il tecnico spera di poterlo inserire nel gruppo entro la prossima settimana, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per le prossime gare. La situazione della Lazio rimane delicata, con diversi giocatori in sospeso e la necessità di gestire al meglio le scelte tattiche. Gattuso, pur riconoscendo i problemi, si mostra ottimista e spera in un recupero rapido per tutti i giocatori coinvolti. La prossima partita contro il Lecce sarà un test importante per valutare lo stato di forma della squadra.