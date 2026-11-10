Una piccola caffetteria si sostiene con 470 euro al giorno

Una piccola caffetteria di quartiere in Spagna ha bisogno di 470 euro al giorno per coprire i costi. Lorena, titolare del locale Bristol Coffee a Viladecans (Barcellona), ha spiegato come si sostenerebbe il suo business: per raggiungere il punto di equilibrio, il locale deve fatturare 470 euro quotidiani. L’anno scorso, il locale ha registrato un fatturato totale di 138.000 euro, ma solo un 8-9% è rimasto in banca. La gestione del locale, che ha visto un investimento iniziale di circa 105.000 euro, si svolge con un margine di profitto limitato, soprattutto per il caffè, che rappresenta la parte principale delle vendite.

Le vendite e i costi del caffè

Le vendite mensili del locale oscillano tra i 11.500 e i 12.000 euro, ma i costi sono elevati. L’aliquota fissa per affitto, stipendi e contributi si aggira tra i 7.000 e i 7.500 euro, mentre i costi per materie prime portano il totale a circa 9.000-10.000 euro al mese. Il caffè, pur essendo la star del menu, non genera un margine significativo: ogni tazza viene venduta a 1,80 euro, ma i costi per la materia prima sono di circa 55 centesimi. Per questo motivo, la boulangerie diventa un elemento chiave per la redditività del locale.

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Le gallette e il margine di profitto

Le gallette casate, invece, offrono un margine di profitto più elevato, che si aggira intorno al 40%, con alcuni dolci che raggiungono il 55%. In inverno, il locale vende fino a 70 gallette al giorno, mentre in estate si concentra sulle bevande fredde. Questi prodotti contribuiscono a raggiungere il punto di equilibrio del locale. Il successo del business dipende in gran parte dalla combinazione tra caffè e prodotti dolci. Il locale è stato finanziato con i risparmi personali e un prestito bancario, che è stato saldato in un anno e mezzo. Tuttavia, il tempo necessario per recuperare l’investimento iniziale è stimato in circa tre anni, se i livelli di vendita rimangono costanti. Questo scenario mette in luce le sfide della gestione di un piccolo locale di quartiere, dove i costi sono elevati e i margini di profitto limitati.

La gestione di un caffè di quartiere richiede una pianificazione attenta e una gestione efficiente dei costi. Per Lorena, il successo del business dipende non solo dalle vendite, ma anche dalla capacità di gestire i costi e di trovare un equilibrio tra prodotti principali e complementari. La sua esperienza mette in luce le sfide della piccola impresa, dove i margini sono limitati e la gestione dei costi è cruciale per la sostenibilità del business.

Il locale ha un fatturato annuale di 138.000 euro.

Il margine di profitto è limitato, soprattutto per il caffè.

Le gallette casate offrono un margine di profitto più elevato.

Il tempo necessario per recuperare l’investimento è stimato in tre anni.