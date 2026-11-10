Jontay Porter, ex giocatore NBA, racconta la dipendenza dal gioco d’azzardo e il rischio di suicidio

Jontay Porter, ex giocatore della NBA, ha raccontato la sua dipendenza dal gioco d’azzardo e il rischio di suicidio dopo essere stato sospeso per frode. L’ala-pívot, 26 anni, ha spiegato come la dipendenza lo ha portato a perdere la carriera, la famiglia e quasi la vita. Porter, noto per il suo coinvolgimento in scommesse illegali, ha rivelato di aver perso oltre 50 milioni di dollari in 18 mesi, con picchi di vincite e perdite estremi. La sua storia è diventata un caso di allarme per la ludopatia e il rischio di suicidio tra i giocatori professionisti.

La dipendenza e il rischio di suicidio

Porter ha descritto come il gioco d’azzardo lo abbia coinvolto in un ciclo di emozioni intense, con momenti di vittoria e disperazione. “Esa specie di suspenso in cui il risultato finale è una incognita —con gli occhi iniettati in sangue fissi sulla schermata e la testa a punto di esplodere—; di repente vinci e pensi: ‘Bravo, posso continuare a giocare!'”, ha detto. Inizialmente, ha scommesso su partite di tennis da tavolo russo, vincendo un milione di dollari in una sola notte, ma poi ha perso tutto. La sua dipendenza ha portato a un debito di oltre 50 milioni di dollari, con il rischio di perdere la casa, la famiglia e persino la vita.

Pubblicità

La sua dipendenza lo ha portato a pensare di suicidarsi.

La frode e la sospensione per sempre

La sua dipendenza ha portato a comportamenti illegali, come fingere infortuni per influenzare le scommesse. Porter ha rivelato di aver concesso a scommettitori di fingere infortuni durante partite per ottenere vincite. Il 20 marzo 2024, durante un incontro tra Toronto Raptors e Sacramento Kings, ha interrotto la partita dopo 2 minuti e 43 secondi, con 0 punti e 2 rimbalzi. Questo ha suscitato sospetti e ha portato all’indagine della NBA. Porter è stato sospeso per sempre per frode e manipolazione del gioco. “Mi è piaciuto che tutto ciò sia successo con la NBA: l’espulsione, la vergogna pubblica e il fatto che tutti i miei segreti siano emersi”, ha detto.

La sua dipendenza ha avuto conseguenze devastanti anche sulla sua famiglia.

Dopo la sua sospensione, ha avuto un episodio di disperazione in cui ha pensato di suicidarsi. “C’è stato un episodio in cui… nemmeno credo che mia moglie lo sappia, ma mi sono messo l’arma alla testa mentre piangevo e dicevo: ‘Non posso più'”, ha raccontato. La sua moglie ha scoperto il problema dopo la loro boda nel 2022, quando ha scoperto che aveva speso i loro soldi e aveva anche preso soldi dalla madre. La sua famiglia ha subìto un grave stress, con il rischio di divorzio. Il suo fratello, Michael Porter Jr., ha pagato un trattamento di 30 giorni, ma Porter ha continuato a scommettere anche dopo il suo ritorno alla NBA.

La ludopatia presenta la tasa di suicidi più alta tra tutte le dipendenze, con circa il 20% delle persone coinvolte che ha tentato di togliersi la vita. Porter ha raccontato di aver cercato su Google se fosse possibile andare in paradiso se si fosse tolto la vita, ma ha trovato conforto nel pensiero del suo futuro figlio. “Se non fosse successo (l’espulsione), oggi non sarei qui; e, se fosse successo, probabilmente continuerei a essere attaccato al telefono, cercando dove fare la mia prossima scommessa”, ha detto. Porter, che non accusa le casas di scommesse né i suoi complici, si descrive come un esempio di una generazione di consumismo e codicia.

Porter, che non ha più scommesso da oltre due anni, continua a seguire la terapia e ha ristabilito la sua relazione con la famiglia. Tuttavia, dice di non sentirsi ancora completamente curato. La sua storia è un monito per la dipendenza dal gioco d’azzardo e per il rischio di suicidio, soprattutto tra i giocatori professionisti. La NBA ha sospeso Porter per sempre per il suo coinvolgimento in frode e manipolazione del gioco, ma la sua esperienza è diventata un caso di allarme per la comunità sportiva e per la salute mentale.