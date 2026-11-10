Lamine Yamal apto per l’Inghilterra, De la Fuente: “Non era il caso di rischiare”

Lamine Yamal, attaccante del Barcelona, è stato ritenuto idoneo per la partita contro l’Inghilterra, che si terrà domenica prossimo al Metropolitano, ha dichiarato Luis de la Fuente, tecnico della Selezione Spagnola. Il calciatore, che ha sofferto di piccoli problemi alla coscia destra, non è stato messo in campo per evitare rischi, ma potrebbe tornare in campo al completo per il match decisivo. De la Fuente ha spiegato che le condizioni di Yamal non erano ideali, ma non si è escluso un possibile recupero in tempo utile. Il giocatore, che ha sofferto di un piccolo inflamazione dopo la partita contro l’Aston Villa, è rimasto a Barcellona per recuperare, anche se potrebbe arrivare a Las Rozas giovedì sera o venerdì mattina.

Salute del calciatore prioritaria

De la Fuente ha sottolineato che la salute di Yamal è stata la priorità, anche se il giocatore era disponibile per giocare. “Non era il caso di rischiare”, ha detto il tecnico, spiegando che le condizioni del calciatore non erano ottimali e che si è preferito dare tempo al giocatore per recuperare al massimo. Il giocatore, che ha partecipato al training a porte chiuse, è in attesa di un recupero completo per il match contro l’Inghilterra, che è l’ultimo della fase di gruppi della Liga de Naciones.

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Il giocatore ha espresso la sua disponibilità

Il tecnico ha anche sottolineato che Yamal era disponibile a giocare, ma si è scelto di non rischiare. “Se avessimo avuto un’urgenza, avremmo deciso di farlo giocare”, ha detto De la Fuente, spiegando che si è preferito evitare rischi per il futuro. Il giocatore, che ha partecipato al training a porte chiuse, è in attesa di un recupero completo per il match contro l’Inghilterra, che è l’ultimo della fase di gruppi della Liga de Naciones.

Altri giocatori in attesa di recupero

De la Fuente ha anche parlato della situazione di Mikel Oyarzabal, delantero della Real Sociedad, che è in attesa del parto della moglie. Il giocatore, che ha terminato la sua recupero da influenza, è in attesa del momento giusto per tornare in campo. “E’ in un momento di incertezza, ma speriamo che il parto avvenga al più presto”, ha detto il tecnico. Al momento, il giocatore non è stato incluso nella lista dei convocati, ma potrebbe tornare in campo se le condizioni lo permetteranno. Altri giocatori, come Víctor Muñoz e David Ray, hanno già partecipato al training a porte chiuse, mentre Martin Zubimendi, centrocampista dell’Arsenal, è in attesa di un recupero completo dopo un infortunio alla narice. De la Fuente ha spiegato che Zubimendi non avrà problemi a giocare, nonostante la maschera che lo protegge.