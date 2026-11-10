Yang vince oro e record ai Mondiali di tiro a segno, Veccaro in top-30

La sudcoreana Jiin Yang ha vinto l’oro e stabilito un nuovo record ai Mondiali di tiro a segno 2026, dimostrando una concentrazione e una precisione eccezionali nella pistola 25 metri. La gara, svoltasi presso il poligono di Luisail a Doha, ha visto la tiratrice asiatica superare le avversarie con un punteggio di 44, ottenuto dopo aver mandato a referto tutti i colpi delle ultime tre tranche. Yang ha commesso errori in alcune serie, ma ha mantenuto la calma nel momento di maggiore pressione, dimostrando una lucidità e una capacità di gestione della tensione notevoli. La sua performance ha suscitato ammirazione e rispetto tra i partecipanti e i giudici, che hanno apprezzato la sua tecnica e la sua determinazione.

Record e prestazioni di Yang

Yang ha stabilito un nuovo record mondiale grazie al punteggio di 44, ottenuto dopo due errori iniziali e quattro durante le serie centrali. La sua capacità di rimanere concentrata e di correggere gli errori ha permesso di raggiungere un risultato senza precedenti. La vietnamita Thu Vinh Trinh ha conquistato l’argento, ma ha subito un calo nella penultima e ultima serie, con tre tiri mancati consecutivi. La cinese Yueyue Zhang, invece, ha concluso in fondo al podio con un punteggio di 34, nonostante abbia migliorato le sue prestazioni nel corso della gara.

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La migliore azzurra del lotto è stata Margherita Brigida Veccaro, ventottesima in qualifica con un punteggio di 577-15x. Alessandra Fait ha concluso quarantasettesima con un punteggio di 572-13x, mentre Cristina Magnani ha raggiunto la posizione numero cinquantaquattro con un punteggio di 569-19x. Le atlete azzurre hanno dimostrato una buona performance, sebbene non abbiano raggiunto i piani più alti della classifica. La loro partecipazione ha rappresentato un importante contributo al team italiano, che si è distinto per la sua preparazione e la sua capacità di competere a livello internazionale.

Le altre atlete azzurre

Le atlete azzurre hanno partecipato alla gara con una serie di prestazioni che hanno messo in mostra la loro abilità e la loro determinazione. Margherita Brigida Veccaro, in particolare, ha dimostrato una buona capacità di gestire la pressione e di mantenere un livello costante di concentrazione. Alessandra Fait, pur non riuscendo a raggiungere posizioni più alte, ha comunque mostrato una buona tecnica e una buona gestione del tempo. Cristina Magnani, invece, ha migliorato i suoi punteggi nel corso della gara, dimostrando una buona capacità di adattamento.

Il medagliere olimpico degli Europei 2026 è stato presentato in modo esclusivo, con interviste a atleti come Simone Deromedis e Elisa Longo Borghini. Questi momenti hanno dato ulteriore visibilità al mondo del tiro a segno e hanno rafforzato l’importanza di eventi come i Mondiali, che permettono a atleti di confrontarsi su un palcoscenico globale.

Jiin Yang: oro e record mondiale

Thu Vinh Trinh: argento

Yueyue Zhang: bronzo

Margherita Brigida Veccaro: ventottesima

Alessandra Fait: quarantasettesima

Cristina Magnani: cinquantaquattro