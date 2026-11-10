Rahm: “Devo smettere di colpare LIV per i miei cattivi risultati nei majors”

Jon Rahm, uno dei migliori golfisti del mondo, ha riconosciuto di non colpare più la LIV per i suoi cattivi risultati nei majors, sottolineando che la responsabilità è sua. Il giocatore spagnolo, che ha lasciato la liga saudita poco tempo fa, ha spiegato che il suo rendimento in questi tornei di grande prestigio è stato influenzato da errori tecnici e pressione, non da una causa esterna. Rahm, che ha vinto quattro tornei durante la sua stagione in LIV, ha anche espresso il desiderio di vincere il titolo del circuito europeo, la “Race to Dubai”, e di avvicinarsi al successo di Seve Ballesteros.

La responsabilità è mia

Rahm ha chiarito che il suo cattivo rendimento nei majors non è dovuto alla sua partecipazione alla LIV, ma a problemi tecnici e pressione. “Non è per colpa di LIV, è colpa mia”, ha detto il giocatore, che ha riconosciuto di non aver sfruttato al meglio le opportunità di vincere il Campeonato de la PGA. “Sono responsabile dei miei problemi con il swing”, ha aggiunto, riconoscendo che alcuni errori si accentuano quando la pressione è massima.

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Un futuro nel golf internazionale

Rahm ha espresso il desiderio di vedere il golf adottare un Mondiale per squadre, come in altre discipline. “Sono pochi i sport che non hanno una Coppa del Mondo, e il golf è uno di loro”, ha commentato. Il giocatore ha anche sottolineato che, se riuscisse a vincere a Dubai e i suoi avversari non ottenessero buoni risultati, avrebbe possibilità di diventare il miglior giocatore del circuito europeo. “Significherebbe molto per me”, ha detto, ricordando il suo successo nel 2019. Rahm, attualmente al sesto posto nel ranking mondiale, ha anche parlato del suo bilancio stagionale. “Ho giocato molto bene quest’anno, ma purtroppo alcune delle mie peggiori settimane sono coincise con i majors”, ha ammesso. Il giocatore, che ha vinto quattro tornei in LIV ma non ha mai vinto fuori da quel circuito, ha riconosciuto di sentirsi un po’ in colpa per non aver sfruttato al meglio le opportunità. “Sono contento del mio rendimento in generale, ma mi dispiace per i risultati nei majors”, ha concluso.

Il futuro del golf è un tema che Rahm non ha mai trascurato.

Rahm ha anche sottolineato l’importanza dei majors per tutti i giocatori. “Sono tornei molto importanti e mi dispiace non averli vinti”, ha detto, riconoscendo che il suo rendimento in questi eventi è stato influenzato da fattori esterni e interni. Il giocatore, che ha vinto quattro tornei in LIV ma non ha mai vinto fuori da quel circuito, ha espresso la sua volontà di migliorare e di raggiungere traguardi più elevati nel suo sport.

Rahm ha lasciato la LIV poco tempo fa.

Ha vinto quattro tornei durante la sua stagione in LIV.

Ha espresso il desiderio di vincere il titolo del circuito europeo.

La sua carriera è in fase di crescita e di riflessione.