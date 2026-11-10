Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis a ridosso della top ten nel trap ai Mondiali 2026

Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis si piazzano a ridosso delle prime dieci posizioni al termine della prima giornata delle qualificazioni del trap individuale maschile ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, svoltisi a Doha, in Qatar. L’Italia, con 143/150 punti, si colloca al secondo posto nella classifica a squadre, precedendo il Kuwait. I due atleti italiani, insieme ad altri quindici tiratori, si attestano al dodicesimo posto a quota 48/50, mentre l’altro azzurro, Giovanni Pellielo, si colloca al 27esimo posto a quota 47/50.

Classifica a squadre e prestazioni dei migliori

La Cina, leader mondiale nel tiro a volo, domina la classifica a squadre con 145/150 punti, seguita dall’Italia e dal Kuwait, che condividono la piazza d’onore. Al quarto posto si trovano quattro nazioni: Cechia, Malta, Qatar e Turchia, a quota 142/150. Tra i migliori individuali, tre atleti chiudono la prima giornata senza errori: il maltese William Chetcuti, il britannico Nathan Hales e il turco Yavuz Ilnam, tutti a quota 50/50. Alle loro spalle, otto tiratori si attestano a 49/50, con un’ottima performance.

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La squadra azzurra si colloca al secondo posto, ma i due atleti italiani si trovano a ridosso della top ten. Fabbrizi e De Filippis, con 48/50 punti, si collocano al dodicesimo posto, in una posizione che potrebbe permettere loro di migliorare nei prossimi round. Giovanni Pellielo, invece, si colloca al 27esimo posto, con un punteggio leggermente inferiore. La squadra azzurra, però, si dimostra in forma, grazie a una serie di prestazioni solide e precise.

Un evento di alto livello e attenzione al futuro

Il Mondiale di tiro a volo 2026 rappresenta un evento di alto livello, con atleti di alto livello che si sfidano in un contesto internazionale. L’Italia, con i suoi atleti, si dimostra in grado di competere a livello mondiale, anche se la strada per la vittoria non è facile. I prossimi round saranno decisivi per stabilire le posizioni finali e per determinare chi si qualificherà per le fasi successive. La competizione vede la partecipazione di atleti da tutto il mondo, con prestazioni di alto livello. Tra i migliori, il gruppo che condivide la quarta posizione è formato da atleti di diversi Paesi, tra cui il Qatar, il Regno Unito, la Francia, la Cina e l’India. Questi atleti, con un punteggio di 142/150, si piazzano al quarto posto, dimostrando la competitività del campionato.

Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis si piazzano a ridosso della top ten.

L’Italia si colloca al secondo posto nella classifica a squadre.

La Cina domina con 145/150 punti.

Al quarto posto si trovano quattro nazioni a quota 142/150.