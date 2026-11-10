Pro Recco e Radnicki in campo a Kragujevac, AN Brescia in Romania per il primo successo

La Pro Recco e il Radnicki si affrontano a Kragujevac in un match che potrebbe segnare un primo passo importante nella stagione della Champions League maschile. Intanto, l’AN Brescia si prepara a giocare in Romania contro l’Oradea, con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti e proseguire il proprio percorso di crescita. La partita di Kragujevac, in programma oggi, martedì 10 novembre, rappresenta un primo test per due squadre tra le più attrezzate del panorama continentale. L’evento è in programma in streaming su OA Sport, con la possibilità di seguire in diretta le sfide che potrebbero definire il primato in classifica.

Un primo crash test per una squadra rinnovata

La Pro Recco, in particolare, dovrà gestire con grande lucidità gli eventuali momenti di difficoltà che la gara potrebbe presentare. Si tratta, forse, del primo crash test della stagione per una squadra ulteriormente rinnovata dall’ultimo mercato. La formazione, con un tasso di qualità straordinario, dovrà imporre i propri ritmi contro una squadra nella quale i numerosi campioni presenti sono già avanti con gli anni e potrebbero soffrire una velocità di crociera elevata. La voglia dei campioni di non perdere mai, specialmente nelle gare di alto livello, crea le premesse per una sfida spettacolare.

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AN Brescia in Romania per il primo successo

L’AN Brescia, invece, si prepara a giocare in Romania contro l’Oradea, con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti nella competizione. La formazione lombarda può sfruttare l’incrocio con l’Oradea per proseguire il proprio percorso di crescita. La certezza di poter disputare gli ottavi di Euro Cup consente alla squadra allenata da Bovo di giocare con serenità, di continuare a entrare in vasca per imporre il proprio gioco e di poter accumulare l’esperienza che serve ad accelerare la maturazione dei numerosi giovani presenti in rosa.

La Champions League maschile torna protagonista con la terza giornata dello Stage Group, con la Pro Recco che affronta il Radnicki a Kragujevac e l’AN Brescia che gioca in Romania. In Serbia si gioca, pur se siamo solo nelle fasi iniziali della stagione, quello che può rappresentare a tutti gli effetti un anticipo di una semifinale o di una finale. Si affrontano due delle squadre più attrezzate del panorama continentale nel primo atto che assegnerà il primato in classifica. La qualificazione al Quarter Final Stage non sembra minimamente in dubbio per ciascuna delle due, ma il primato, almeno sulla carta, garantisce un sorteggio leggermente più abbordabile. A ciò è doveroso aggiungere che lo straordinario tasso di qualità dei due roster e la voglia dei campioni di non perdere mai, specialmente nelle gare di alto livello, creano le premesse per una sfida spettacolare.

Pro Recco vs Radnicki a Kragujevac

AN Brescia vs Oradea in Romania

Partite in programma oggi, martedì 10 novembre

La posta in palio assume un peso specifico sempre più rilevante per il percorso delle diverse squadre. La Champions League maschile torna protagonista con la terza giornata dello Stage Group, con la Pro Recco che affronta il Radnicki a Kragujevac e l’AN Brescia che gioca in Romania. In Serbia si gioca, pur se siamo solo nelle fasi iniziali della stagione, quello che può rappresentare a tutti gli effetti un anticipo di una semifinale o di una finale.