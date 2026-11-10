Campionati Italiani nuoto in vasca corta 2026: orari, tv, programma, streaming

I Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2026 si terranno a Riccione dal 12 al 14 novembre, con gare che si svolgeranno in tre giorni e sei turni. La competizione, organizzata nella piscina da 25 metri romagnola, prevede batterie e serie lente al mattino, mentre le finali inizieranno alle ore 18:00. L’evento non solo assegnerà titoli, ma servirà anche per la qualificazione ai Mondiali di vasca corta, in programma a Pechino (Cina) dal 1° al 6 dicembre. La partecipazione ai Mondiali sarà determinata dai tempi cronometrici stabiliti dalla Federnuoto.

Programma e orari delle gare

Il calendario dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2026 prevede tre giorni di competizioni, con sessioni mattutine e serali. Il 12 novembre, nella sessione mattutina, si disputeranno gare come il 100 dorso uomini, il 50 dorso donne e il 400 stile libero uomini. La sessione serale, invece, vedrà le finali del 100 dorso uomini, del 50 dorso donne e del 400 stile libero uomini, tra gli altri eventi. Il 13 novembre, il programma si ripeterà con gare come il 100 farfalla donne e il 200 farfalla uomini, mentre il 14 novembre si concluderà con la sessione finale del 1500 stile libero uomini.

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Trasmissione e accesso al pubblico

La trasmissione televisiva dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2026 sarà curata da RaiSport HD, che trasmetterà tutti gli atti conclusivi. In streaming, invece, sarà possibile seguire le finali su RaiPlay. OA Sport, invece, offrirà le dirette live testuali su tutto il programma. Gli spettatori potranno seguire le gare in diretta, con l’opportunità di seguire le competizioni anche da casa, grazie alla piattaforma digitale. Le gare saranno suddivise in batterie e serie lente al mattino, mentre le finali si terranno nella sessione serale, a partire dalle ore 18:00. I tempi cronometrici saranno fondamentali per la qualificazione ai Mondiali di vasca corta, che si terranno a Pechino. La Federnuoto ha stabilito i limiti per l’accesso ai posti disponibili, con la possibilità di integrazioni a discrezione della Direzione Tecnica.

Atleti e eventi chiave

Tra i protagonisti del Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2026, ci saranno atleti come Simona Quadarella, Thomas Maggiora e Mirko Nozzolillo, che hanno espresso opinioni e obiettivi personali. La gara del 100 stile libero donne 8 e del 200 dorso donne 4 saranno tra le più attese, con atleti che hanno già espresso la loro preparazione e motivazione. Il 50 stile libero uomini 10 e il 100 rana donne 7 saranno altri eventi di interesse, con atleti che hanno già mostrato prestazioni promettenti.

Il programma completo dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2026 è stato reso noto, con orari e eventi chiaramente indicati. Gli atleti si preparano per una competizione che potrebbe aprire le porte ai Mondiali di vasca corta, con la possibilità di ottenere un posto tra i migliori del Paese. La partecipazione a Riccione rappresenta un passo importante per molti nuotatori, che sperano di raggiungere traguardi importanti nel loro percorso sportivo.