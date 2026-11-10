Bernardos critica i sindicali e risponde a Sordo: “I dati sono ufficiali”

Gonzalo Bernardos, economista e docente universitario, ha risposto a Unai Sordo, segretario generale della CCOO, contestando le accuse di falsificazione di dati relativi ai sussidi ricevuti dai sindicali. Secondo Bernardos, le cifre sono facilmente verificabili e provengono da fonti ufficiali. L’argomento è emerso in un dibattito tra i due esponenti, con Sordo che aveva accusato il professor Bernardos di inventare dati per sostenere una critica al ruolo dei sindicali in materia di contrattazione e potere d’acquisto.

Contestazione su cifre e dipendenza dal governo

Bernardos ha sottolineato che i sindicali avrebbero ricevuto complessivamente 155 milioni di euro negli ultimi otto anni, dati che, a suo parere, sono verificabili attraverso il Sistema Nazionale di Sussidi e Aiuti Pubblici. Sordo, però, ha sottolineato che i sindicali, pur percependo circa 150 milioni di euro all’anno solo per le quote di iscrizione, dipendono comunque dal governo. Se tanto ottieni dagli iscritti, renuncia alle sovvenzioni, ha commentato Bernardos, sottolineando una presunta contraddizione tra i fondi ricevuti e la posizione critica dei sindicali.

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Analisi del potere d’acquisto e delle condizioni contrattuali

Bernardos ha anche analizzato l’impatto del lavoro dei sindicali sul potere d’acquisto dei lavoratori. Secondo i dati forniti, il potere d’acquisto è aumentato del 5,1% in 25 anni, ma la riduzione delle ore annuali di lavoro è stata solo di 8,5. Hanno fatto bene?, ha chiesto l’economista, mettendo in dubbio l’efficacia delle azioni sindicali. Inoltre, ha sottolineato che i sindicali maggioritari si lamentano di salari bassi, ma accettano le condizioni contrattuali con le aziende. “Sono loro che ne discutono con la patronal”, ha aggiunto.

Secondo Bernardos, tra il 2018 e il 2026 i lavoratori avrebbero perso un 2,9% di potere d’acquisto. Questo dato, a suo parere, mette in luce una contraddizione tra le posizioni espresse dai sindicali e le condizioni effettivamente raggiunte. “Se si critica la dipendenza dal governo, perché si accettano condizioni che non si riesce a modificare?”, ha chiesto l’economista, mettendo in luce una presunta incoerenza. La discussione tra Bernardos e Sordo ha suscitato interesse nel settore economico e sindacale. Sordo, in precedenza, aveva accusato il professor Bernardos di falsificare dati, sostenendo che il dato di 6 milioni di euro all’anno per un sindicato con il 35% di rappresentanza fosse inventato. Bernardos, però, ha sottolineato che i dati provengono da fonti ufficiali e che sono facilmente verificabili. “Se pensi che i sindicali dipendano dal governo, dimmi cosa hai ottenuto in questi anni”, ha risposto, mettendo in discussione le accuse di Sordo.

La discussione ha evidenziato una contrapposizione tra due figure di spicco: da un lato un economista che critica il ruolo dei sindicali, dall’altro un leader sindacale che difende la loro posizione. Il dibattito, seppur acceso, rimane comunque all’interno di un contesto di dibattito pubblico, con entrambi i soggetti che si basano su dati e dichiarazioni, ma non su fatti verificabili al di fuori delle loro posizioni.

TITOLO: Bernardos critica i sindicali e risponde a Sordo: “I dati sono ufficiali”

META: Economista Bernardos contesta accuse di Sordo su cifre di sussidi ai sindicali.

TAG: sindicali, sussidi, economista, dati ufficiali, contrapposizione

ALT: Economista critica i sindicali e risponde a Sordo su dati di sussidi.

Gonzalo Bernardos, economista e docente universitario, ha risposto a Unai Sordo, segretario generale della CCOO, contestando le accuse di falsificazione di dati relativi ai sussidi ricevuti dai sindicali. Secondo Bernardos, le cifre sono facilmente verificabili e provengono da fonti ufficiali. L’argomento è emerso in un dibattito tra i due esponenti, con Sordo che aveva accusato il professor Bernardos di inventare dati per sostenere una critica al ruolo dei sindicali in materia di contrattazione e potere d’acquisto.

Contestazione su cifre e dipendenza dal governo

Bernardos ha sottolineato che i sindicali avrebbero ricevuto complessivamente 155 milioni di euro negli ultimi otto anni, dati che, a suo parere, sono verificabili attraverso il Sistema Nazionale di Sussidi e Aiuti Pubblici. Sordo, però, ha sottolineato che i sindicali, pur percependo circa 150 milioni di euro all’anno solo per le quote di iscrizione, dipendono comunque dal governo. Se tanto ottieni dag