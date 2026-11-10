Pablo Mera, il primo talento della cantera a debuttare con il Real Madrid

Un esordio in Liga Endesa con il Real Madrid

Pablo Mera, 16 anni, ha esordito in Liga Endesa con il Real Madrid, diventando il primo talento della cantera a debuttare con la squadra. Il base, uno dei gioielli della factoría blanca, ha sostituito Sergio Llull nella partita contro il UCAM Murcia. Il debutto di Mera è avvenuto quando restavano 16 secondi per il termine del match, con il giocatore che ha segnato un tiro da tre che ha portato il punteggio a 88-71.

Il debutto di Mera ha suscitato grande attenzione, ma il tecnico Pedro Martínez ha espresso cautele.

Martínez ha riconosciuto la personalità di Mera, ma ha espresso preoccupazioni riguardo a generare aspettative con i giovani. “Creo che metterlo al centro dell’attenzione va contro di loro, perché genera aspettative che non li aiutano”, ha detto il tecnico durante la conferenza stampa. Mera, che ha giocato in pretemporada per le assenze, ha avuto la possibilità di dimostrare le sue capacità in un momento cruciale della partita.

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Un talento cresciuto nella cantera madridista

Pablo Mera è arrivato al Real Madrid nel 2023, proveniente dal Basket Ferrol, dove ha anche conosciuto Diego Niebla, un altro talento della cantera. Mera, che ha 1,91 metri, è considerato una delle perle della factoría blanca. Il suo debutto in Liga Endesa lo ha reso il settimo giocatore più precoce a debuttare con il Real Madrid. La lista dei debuttanti più giovani inizia con Luka Doncic, che ha esordito 198 giorni prima di Mera.

Il talento di Mera si è già evidenziato in diverse occasioni.

Nel corso della stagione, Mera ha segnato 11 punti contro il Bàsquet Girona, il suo miglior risultato finora. Ha anche guidato la squadra in punti, assistenze e valutazione. Condividendo la posizione con Omer Kutluay, la stella del team, Mera ha registrato media di 4,2 punti, 1,8 rimbalzi, 2,3 assistenze e 3,8 di valutazione in 21 minuti di gioco.

Un futuro promettente per la cantera madridista

Il debutto di Pablo Mera rappresenta un ulteriore passo avanti per la cantera del Real Madrid, che continua a produrre talenti di alto livello. Il giocatore, che ha già brillato nella selezione U16 al Eurobasket, è considerato un prospetto di grande potenziale. La sua esperienza in pretemporada e la sua capacità di adattarsi alle situazioni di emergenza hanno dimostrato la sua maturità. La cantera del Real Madrid si conferma un punto di forza per il club.

Mera è uno dei tanti talenti che hanno trovato nel Real Madrid un ambiente adatto alla loro crescita. La sua storia, come quella di Diego Niebla, mostra come la cantera madridista possa formare giocatori pronti a competere a livello internazionale. Il futuro di Pablo Mera sembra promettente, e il Real Madrid continuerà a investire nella sua formazione per costruire un futuro di successo.